اجرای طرح ترافیکی ویژه اربعین در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: همکاران ما در بخش های مختلف پلیس راهور آمادگی لازم جهت ارائه خدمات مختلف به زائران را دارند.

وی با بیان اینکه پلیس راهور استان برای مراسم اربعین تدابیر ویژه ای را در دستور کار دارد، افزود: از مبادی ورودی استان و از شهر کنگاور تا خروجی استان به سمت ایلام در معابر شهری مسیر زوار طرح ویژه ترافیکی آماده شده است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه ادامه داد: ازدحام بیش از حد وسایل نقلیه در داخل شهر سبب ایجاد گره ترافیکی می شود و در صورت پارک کردن در حاشیه خیابان ها ومحل های غیر مجاز احتمال حمل با جرثقیل نیز وجود دارد.

سرهنگ شیری در پایان از زائران خواست برای اینکه با ترافیک شهرهای مسیر مواجه نشوند و برای سهولت در تردد خویش از کمربندیهای شهری استفاده کنند.