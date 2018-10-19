بالگرد آمریکایی سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند بالگرد متعلق به نیروی دریایی آمریکا در عرشه ناو «یواِس‌اِس رونالد ریگان» (USS Ronald Reagan) سقوط کرد.

دفتر مطبوعاتی نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای در این خ صوص اعلام کرد: این بالگرد از نوع MH-60 بوده و در عرشه ناو «یواِس‌اِس رونالد ریگان» در دریای فیلیپین سقوط کرده است.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: حال تمامی خدمه زخمی این بالگرد مطلوب است. برخی از آن ها برای مداوا به ساحل انتقال یافته اند.

نیروی دریایی آمریکا از آغاز تحقیقات برای کشف علت این حادثه خبر داد.