به گزارش خبرنگار مهر ،حسن زمانی رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس هفتم که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: در بودجه سال 1386 کل کشور، بخش مسکن وضعیت مطلوبی دارد اما در صورتیکه موارد پیش بینی شده اجرا شوند ، این اتفاق رخ خواهد داد.

وی درعین حال تصریح کرد: در حال حاضر نسبت به اجرا نشدن برنامه های مربوط به بخش مسکن نگرانی وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران متذکر شد: بسیاری از بندهای مربوط به مسکن در لایحه بودجه ماهیت بودجه ای ندارد و دولت با اختیاراتی که دارد می تواند آنها را عملیاتی نماید.

زمانی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه وعده های داده شده اجرایی شود، بخش قابل توجهی از آشفتگی های موجود در بخش مسکن در سطح کشور حل و فصل می شود.