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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۵۰

رئیس کمیته مسکن مجلس در جمع خبرنگاران :

وزیر مسکن وعده‌های خود درباره اعطای تسهیلات به انبوه سازان را عملی کند

حسن زمانی خواستار اجرای وعده های وزیر مسکن در خصوص اعطای بودجه و تسهیلات 3 هزار میلیارد تومانی به انبوه سازان شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،حسن زمانی رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس هفتم که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: در بودجه سال 1386 کل کشور، بخش مسکن وضعیت مطلوبی دارد اما در صورتیکه موارد پیش بینی شده اجرا شوند ، این اتفاق رخ خواهد داد.

وی درعین حال تصریح کرد: در حال حاضر نسبت به اجرا نشدن برنامه های مربوط به بخش مسکن نگرانی وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران متذکر شد: بسیاری از بندهای مربوط به مسکن در لایحه بودجه ماهیت بودجه ای ندارد و دولت با اختیاراتی که دارد می تواند آنها را عملیاتی نماید.

زمانی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه وعده های داده شده اجرایی شود، بخش قابل توجهی از آشفتگی های موجود در بخش مسکن در سطح کشور حل و فصل می شود.

کد مطلب 443455

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