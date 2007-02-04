شهرداری تهران از کارگزاران بورس عوارض دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس مهدی چمران در حاشیه دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر که بدون حضور مستمع برگزار شد ، گفت: حجم مبادلات بورس در سال 83 ، 50 میلیون دلار بود و در سال 84 و 85 حجم مبادلات کاهش یافته که با در نظر گرفتن این موضوع مقرر شد که یک ‌‏دهم درصد از سهم عوارضی که دولت از کارگزاران بورس دریافت می‌‏ کند به شهرداری تعلق بگیرد.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه افزود: بر اساس این مصوبه پیش‌‏ بینی شده که سال آینده شهرداری تهران از این محل 5/12 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

وی با اشاره به حضور مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در این جلسه ، تصریح کرد: با توجه به اینکه برای اولین بار دریافت چنین عوارضی مصوب شده است با وجود اینکه شهرداری پیشنهاد دریافت نیم درصد از سهم عوارض دولت از کارگزاران را داده بود ، در جلسه شورا این میزان به یک دهم درصد کاهش یافت.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه این مصوبه برای ایجاد منابع پایدار درآمدی به تصویب رسیده است ، گفت: با توجه به اینکه عوارض تراکم ساختمانی در سال آینده افزایش نخواهد یافت ، در صدد ایجاد منابع درآمدی پایدار هستیم.

وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه اصلاحیه متمم بودجه سازمان پایانه‌‏ ها و پارک ‌‏سوارها و نیز سازمان حمل و نقل و ترافیک در جلسه امروز شورای شهر ، تاکید کرد: بر این اساس ، مصوب شد تا بودجه جاری سازمان پایانه ‌‏ها به 6/7 میلیارد تومان و بودجه عمرانی آن به 7/2 میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین بودجه سازمان حمل و نقل نیز به 377 میلیارد ریال افزایش یافت.

چمران افزود: بر این اساس ، بودجه جاری سازمان حمل و نقل به 129 میلیارد ریال و بودجه عمرانی آن به 247 میلیارد ریال افزایش یافت.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بررسی عوارض گوناگون شهری در شورای شهر امروز به پایان رسید ، گفت: با توجه به اینکه جواب فرمانداری در خصصو مصوبه ساختمانهای نما شیشه ‌‏ای هنوز به شورا ارسال نشده است ، دریافت عوارض از این ساختمانها از دستور خارج شده و در صورتی که شهرداری بخواهد از این ساختما‌نها عوارض دریافت کند باید در قالب "بهای خدمات" از آنها عوارض بگیرد.

چمران با اشاره به اینکه سه ‌‏شنبه متمم بودجه سال 85 شهرداری در جلسه شورای شهر بررسی می ‌‏شود ، گفت: بودجه سال 86 شهرداری هم ‌‏اکنون در کمیسیون‌‏ های مختلف شورا در حال بررسی است.