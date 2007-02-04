شهرداری تهران از کارگزاران بورس عوارض دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس مهدی چمران در حاشیه دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر که بدون حضور مستمع برگزار شد ، گفت: حجم مبادلات بورس در سال 83 ، 50 میلیون دلار بود و در سال 84 و 85 حجم مبادلات کاهش یافته که با در نظر گرفتن این موضوع مقرر شد که یک دهم درصد از سهم عوارضی که دولت از کارگزاران بورس دریافت می کند به شهرداری تعلق بگیرد.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه افزود: بر اساس این مصوبه پیش بینی شده که سال آینده شهرداری تهران از این محل 5/12 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
وی با اشاره به حضور مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در این جلسه ، تصریح کرد: با توجه به اینکه برای اولین بار دریافت چنین عوارضی مصوب شده است با وجود اینکه شهرداری پیشنهاد دریافت نیم درصد از سهم عوارض دولت از کارگزاران را داده بود ، در جلسه شورا این میزان به یک دهم درصد کاهش یافت.
سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه این مصوبه برای ایجاد منابع پایدار درآمدی به تصویب رسیده است ، گفت: با توجه به اینکه عوارض تراکم ساختمانی در سال آینده افزایش نخواهد یافت ، در صدد ایجاد منابع درآمدی پایدار هستیم.
وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه اصلاحیه متمم بودجه سازمان پایانه ها و پارک سوارها و نیز سازمان حمل و نقل و ترافیک در جلسه امروز شورای شهر ، تاکید کرد: بر این اساس ، مصوب شد تا بودجه جاری سازمان پایانه ها به 6/7 میلیارد تومان و بودجه عمرانی آن به 7/2 میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین بودجه سازمان حمل و نقل نیز به 377 میلیارد ریال افزایش یافت.
چمران افزود: بر این اساس ، بودجه جاری سازمان حمل و نقل به 129 میلیارد ریال و بودجه عمرانی آن به 247 میلیارد ریال افزایش یافت.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بررسی عوارض گوناگون شهری در شورای شهر امروز به پایان رسید ، گفت: با توجه به اینکه جواب فرمانداری در خصصو مصوبه ساختمانهای نما شیشه ای هنوز به شورا ارسال نشده است ، دریافت عوارض از این ساختمانها از دستور خارج شده و در صورتی که شهرداری بخواهد از این ساختمانها عوارض دریافت کند باید در قالب "بهای خدمات" از آنها عوارض بگیرد.
چمران با اشاره به اینکه سه شنبه متمم بودجه سال 85 شهرداری در جلسه شورای شهر بررسی می شود ، گفت: بودجه سال 86 شهرداری هم اکنون در کمیسیون های مختلف شورا در حال بررسی است.
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