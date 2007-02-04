شکارچی ستاره ها به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، " شکارچی ستاره ها " اثر نوجوانانه ریکاردو گومث با ترجمه نازنین نوذری ، در 208 صفحه ، شمارگان 2000 نسخه و با بهای 2200 تومان از سوی مجموعه کتاب های لوک وابسته به نشر کاروان وارد پیشخوان کتاب فروشی ها شد .

این کتاب که از زبان اسپانیایی به فارسی ترجمه شده تا کنون بارها از سوی منتقدان تحسین شده و جوایز ادبی متعددی از جمله جایزه ادبی الندر را از آن خود کرده است .

در این مجموعه داستان هایی با عنوان آخیلا ، ماگلی ، درد ، عبد السلام ، صداها ، دجبا ، شترها ، سوال ها ، حمید ، هدایا ، درگیری ها ، غول ها ، وداع ها و تشکر درج شده است .

کتاب دیگر نشر کاروان، " روابط عمومی به زبان آدمی زاد " نام دارد. این کتاب را اریک یاوربوم و باب بلای نوشته اند و بنفشه فرهمندی آن را ترجمه کرده است. این کتاب در 423 صفحه ، شمارگان 2هزار نسخه و با بهای 5900 تومان عرضه شده است.