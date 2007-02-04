علی باباچاهی در کانون فرهنگی آذرفر سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، باباچاهی قرار است علاوه بر سخنرانی و شعرخوانی ، نقدها ومقالاتی از خود را نیز برای حضار قرائت کند. این نشست در عین حال به شعرخوانی شاعران حاضر در جلسه نیز اختصاص می یابد .

سخنرانی باباچاهی در ادامه دو نشست سابق کانون فرهنگی هنری م . آذرفر است که یکی به شب شعر و دیگری به شب هنرهای تجسمی اختصاص داشت .

علی باباچاهی در کارنامه ادبی خود مجموعه شعرهای بسیاری را به ثبت رسانده است که از آن جمله می توان به " در بی تکیه گاهی " ، " جهان روشنایی های غمناک " 1349 ، از نسل آفتاب " ( 1353 ) ، " از خاکمان آفتاب بر می آید " ( 1360) ، " آوای دریا مردان " ( 1368 ) ، " نم نم بارانم " ( 1375) ، " عقل عذابم می دهد " ( 1379) و " قیافه ام که خیلی مشکوک است " ( 1380 ) اشاره کرد .

این مراسم ساعت 30/17 در کانون فرهنگی هنری م . آذرفر واقع در ضلع غربی فلکه دوم صادقیه ، برج طلا ، طبقه هفتم ، واحد 2 برگزار می شود .