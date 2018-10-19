شکوفایی کشور طی ۵۰ سال آینده را جوانان مومن و متخصص رقم خواهند زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: غفلت مسئولان در ابتدای سال باعث شد تا ارز و طلای کشور دچار مشکل شود و همزمان احتکار برخی اقلام توسط فروشندگان و تولید کنندگان به بدتر شدن اوضاع دامن زند و عده ای نیز در این میان سوء استفاده کردند.

وی افزود: تاثیر پذیری مردم از تبلیغات و شایعات نیز بر بدتر شدن اوضاع کمک کرد و برخی به فروشگاهها رفتند تا چندین برابر نیاز خود کالا بخرند و در منزل خود ذخیره کنند و همین عامل نیز باعث شد تا قیمت برخی کالاها افزایش یابد.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: متاسفانه در این شرایط نیز دولت کنترل و نظارتی نداشت و قشر متوسط و محروم دچار مشکل شده و فشار زیادی را متحمل شدند که این بی تدبیری ها ارتباطی به خارج از کشور ندارد و موضوع داخلی است.

فرزانه گفت: البته این اقدامات به معنای از بین رفتن قدرت و اقتدار نظام نیست و اقدامات ناخوش آیندی بود که نباید رخ می داد و در همین شرایط رهبر معظم انقلاب چندین مرتبه به مسئولان دولتی تذکر دادند تا بیشتر فعالیت کنند تا قشر ضعیف بتوانند در این مشکلات کمر راست کنند.

وی اظهارکرد: در همین شرایط رهبر معم انقلاب سندی را ارائه می دهند که ما باید تا ۵۰ سال آینده با الگو قراردادن تعالیم دینی به شکوفایی تمدن اسلامی برسیم و آن را محقق کنیم و بتوانیم حرف اول را در دنیا بزنیم.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: این راهبرد به دلیل وجود جوانان نخبه و کارآمد در کشور و تلاش برای از بین بردن فساد اقتصادی، اداری و اجتماعی و از بین بردن تبعیض در جامعه نوشته شده است که رشد کشور را طی ۵۰ سال آینده را تضمین می کند.

فرزانه تاکید کرد: نسل جوان متدین، متخصص و آگاه به مشکلات کشور پای کارآمده و با تمام توان پیشرفت کشور را رقم خواهند زد که البته وجود این افراد نافی مسئولیت دولت نیست و باید مسئولان به وظایف خود به درستی عمل کنند.