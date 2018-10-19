ثروت کشور عادلانه تقسیم شود/ نماینده ها به دنبال گروه بازی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود:در طول چندین سال گذشته مقام معظم رهبری برای اصلاح مباحث اقتصادی محور شعار سال را این موضوع قرار دادند.

وی ادامه داد: موضوع اقتصاد و معیشت باهم تفاوت دارد که در بحث معیشت نیازها باید تامین شود زمانی است که ثروت عادلانه تقسیم نمی شود در حالیکه وضعیت اقتصادی کشور خوب است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: مشکل امروز جامعه این است که برخی ناعادلانه ثروت مردم را به جیب خود می زنند و اگر قوه قضاییه به اصل نزند مشکلی حل نمی شود و دولت نیز باید در نظام بودجه ریزی دقت کند و در این راستا مجلس، دولت و قوه قضاییه باید ورود کنند.

آیت الله دژکام تاکید کرد: درآمد کشور بد نیست اما باید این ثروت عادلانه تقسیم شود که البته کار ساده نیست زیرا افرادیکه به دنبال سوء استفاده هستند کم نیست.

وی یادآور شد: این موضوع برای طولانی مدت باید برنامه ریزی شود و کاری نیز باید موقت انجام شود که بحث بسته های حمایتی مطرح شده که امیدواریم اقدام شود زیرا امروز فشار بر مردم زیاد است.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: کارشناسان و مدیران به دنبال ابلاغ نباشند زیرا برای وضعیت امروز کشور ما زشت است که به قول خودشان مرده شور باشند در حالیکه حقوق می گیرند که کارشناسی کنند.

آیت الله دژکام با اشاره به اقتصاد کشور نیز گفت: باید بیاییم به سمت آنچه خداوند دستور داده که در حلقه اول باید به سمت بانک ها برویم که امروز بانکها به دنبال پول سازی هستند که ارزش ریال پایین آمده است.

وی یادآور شد: سود بانکی باید بازنگری شود به دنبال گول زدن مردم نباشند رای از مردم گرفته اند که خدمت کنند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: مردم با کمال نجابت این بار سنگین را تحمل می کنند اما نمایندگان باید این وضعیت را تمام کنند نه به دنبال گروه بازی در مجلس باشند.

آیت الله دژکام افزود: اصلاح قانون و نظام بانکی و اصلاح بودجه ریزی به اصلاح چرخه اشتغال می رسد زیرا دیگر مردم به دنبال پول گذاشتن در بانک نیستند.

وی ادامه داد: مدیری شجاع می خواهیم که کار جهادی کند نه به دنبال پست و میز خود باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به وضعیت جهان اسلام نیز گفت: جهان اسلام حدود ۳۰۰ سال است که عقبگرد داشته است و لطمه خورده است.

آیت الله دژکام افزود: باید مراقب بود که سازش نتیجه مشخص دارد که بارها از جانب کشورهای مخالف دیده شده است امروز وضعیت مردم مظلوم یمن را می بینیم که چگونه مقاومت می کنند.

وی یادآور شد: با مقاومت به عزت و عظمت خواهیم رسید و به جایی می رسیم که رای ایران در سازمانهای جهانی گرفته شود.