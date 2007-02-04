جاکارتا توانمندی های هسته ای خود را گسترش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، راچمات ویتولار امروز اعلام کرد: اندونزی به منظور یافتن انرژی های جدید و پاک به جای سوخت های فسیلی، توانایی های هسته ای خود را افزایش می دهد.

بر اساس گفته های ویتولار، بحث توسعه توان هسته ای از سالهای قبل نیز مطرح بود، اما در سال 1997 به علت افزایش انتقادها به این اقدام و کشف میدان گازی جدید و توسعه آن، موضوع هسته ای به بایگانی سپرده شد.

وزیر محیط زیست اندونزی در ادامه گفت : کمبود ذخایر انرژی سبب شده تا در اندیشه افزایش توانایی های خود در زمینه هسته ای باشیم ،ولی این بدان معنا نیست که از همین فردا فعالیت هسته ای خود را آغاز می کنیم.

پیش از این نیز اعلام شده بود که اولین نیروگاه هسته ای اندونزی تا سال 2015 میلادی راه اندازی می شود و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از این اقدام اندونزی استقبال کرده بود.

بر همین اساس چندی پیش نیز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اندونزی، از برنامه کشورش برای توسعه برنامه های هسته ای در حوزه صلح آمیز خبر داده بود.