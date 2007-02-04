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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۴۰

نادران در جمع خبرنگاران:

الهام برای ترمیم ارتباط بین مجلس و دولت مفید است

الیاس نادران معتقد است غلامحسین الهام وزیر پیشنهادی دادگستری قابلیت‌های مثبتی دارد که برای ترمیم اتباط بین مجلس و دولت مفید است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادران که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: الهام از نظر ارتباط با قوه قضاییه و دولت، دارای نقاط قوت است گرچه در مقام سخنگویی دولت مطالبی را بیان می کرد که خیلی با واقعیت مطابق نبود.

وی افزود: یکی از نگرانی هایی که باعث تاخیر در معرفی الهام به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شد، رفتن او از دفتر رئیس جمهور است و اگر رای اعتماد نمایندگان ملت را جلب کند، نمی تواند دراین مسئولیت باقی بماند.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: در صورت وزارت الهام مانعی برای ادامه مسئولیت او در پست سخنگویی دولت وجود ندارد.

کد مطلب 443465

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