الهام برای ترمیم ارتباط بین مجلس و دولت مفید است

به گزارش خبرنگار مهر، نادران که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: الهام از نظر ارتباط با قوه قضاییه و دولت، دارای نقاط قوت است گرچه در مقام سخنگویی دولت مطالبی را بیان می کرد که خیلی با واقعیت مطابق نبود.

وی افزود: یکی از نگرانی هایی که باعث تاخیر در معرفی الهام به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شد، رفتن او از دفتر رئیس جمهور است و اگر رای اعتماد نمایندگان ملت را جلب کند، نمی تواند دراین مسئولیت باقی بماند.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: در صورت وزارت الهام مانعی برای ادامه مسئولیت او در پست سخنگویی دولت وجود ندارد.