" مورچه هایی که پدرم را خوردند " به والس می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان " خط تیره ، آیلین " نوشته ماه منیر کهباسی است . این کتاب را برای اولین بار نشر ققنوس در سال جاری منتشر کرده است . لادن نیکنام ، نویسنده و منتقد ادبی و همچنین محسن فرجی نویسنده و روزنامه نگار این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد .

مجموعه داستان " مورچه هایی که پدرم را خوردند " نیز نوشته علی قانع است . حجت بداغی داستان نویس و جواد عاطفه نویسنده و منتقد با حضور نویسنده به نقد و بررسی این کتاب خواهند پرداخت .

این سلسله نشست ها از سوی سایت ادبی والس (www.valselit.com) و جایزه روزی روزگاری برپا می شود که به بررسی و نقد کتاب های رمان و داستان منتشر شده در سال 1385 اختصاص دارد .

هفتمین نشست نقد ادبی " والس " و " روزی روزگاری " روز دوشنبه 16 بهمن سال جاری ساعت 17 در مرکز همایش های فرهنگی هنری تهران برگزار می شود .