نسل جوان بریتانیا دیندارتر از والدین خود هستند/ اوراق بهادار اسلامی در بریتانیا به فروش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات تازه نشان می دهد جوانان بریتانیایی بیش از والدین خود دستورات و تعالیم دین آسمانی اسلام را دنبال می کنند. نتایج تحقیقاتی که از سوی مرکز "تبادل سیاست" انجام شده تأکید دارد که حمایت از قوانین شرع اسلامی، مدارس اسلامی، رعایت حجاب میان جوانان مسلمان بریتانیا بیشتر است.

دینداری نسل جوان مسلمانان بریتانیا درمقایسه با نسل گذشته

این نظرسنجی از یکهزار مسلمان گروه های سنی مختلف در بریتانیا انجام شده است که 71 درصد افراد بالای 55 سال در مقایسه با 62 درصد افراد بین 16 تا 24 سال اعتقاد دارند با غیر مسلمانان بریتانیا شباهتهای بسیاری دارند.

در این میان 19 درصد افراد بالای 55 سال در مقایسه با 37 درصد جوانان 16 تا 24 سال ترجیح می دهند بر اساس قوانین شرع در بریتانیا زندگی کنند و 28 درصد افراد مسن نسبت به 74 درصد جوانان حجاب اسلامی را برای زنان ترجیح می دهند.

منیره میرزا نویسنده این تحقیق همچنین سیاستهای دولت بریتانیا را در جهت تعمیق شکاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان مورد انتقاد قرار داده و از وزرای دولت خواسته مسلمانان را به عنوان شهروند عادی در نظر گرفته و به اختلافات مسلمانان و غیر مسلمانان خاتمه دهند.

فروش اوراق بهادار اسلامی در بریتانیا

بریتانیا در آینده ای نزدیک به نخستین کشور غربی تبدیل می شود که با هدف گسترش بانکداری اسلامی اوراق بهادار اسلامی در بانکها و مؤسسات اقتصادی خود به فروش می رساند.

اد بالز وزیراقتصاد بریتانیا در اجلاس سالانه اقتصادی که هفته گذشته برگزار شد از توسعه خدماتی خبر داد که بر اساس قانون شرع اسلام ارائه می شود.

بر اساس گزارش فاینشنال تایمز این لایحه همزمان با بودجه سالانه طی ماه های مارس یا آوریل ارائه خواهد شد و بر اساس آن مؤسسات مالی بریتانیا می توانند اوراق بهادار اسلامی به فروش برسانند.

قوانین دین اسلام مؤمن را از بهره گرفتن و سرمایه گذاری در مشاغلی که به مشروبات الکی یا قمار ارتباط دارد منع کرده است، اما این نوع از اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای مشارکت در سود سهام عمل می کند.

شرکتهایی که اوراق بهادار اسلامی دارند با استفاده از سود آن، که از تجارت حاصل شده به سرمایه گذاران خود سود می دهند.

در اجلاسی که هفته گذشته برگزار شد نمایندگانی از صنعت بانکداری اسلامی در بریتانیا، دو نفر از وزرای دولت بریتانیا و چند کارشناس برجسته شرکت کردند. این اجلاس دو روزه بر پیشرفت بازار اوراق بهادار اسلامی و بین المللی کردن خدمات اقتصاد اسلامی بریتانیا تمرکز کرد.

اقلیت 8/1 میلیونی مسلمانان بریتانیا از اینکه می توانند از خدمات مطابق شرع در بانکهای اسلامی استفاده کنند ابراز رضایت کرده اند.

بانک لوید تی اس بی به عنوان پنجمین بانک بزرگ بریتانیا خدمات اسلامی مختلفی از وام مسکن تا حسابهای جاری بر اساس قوانین شرع ارائه می دهد. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش توسعه یافته، با رشد قابل توجهی رو به رو شده و توجه سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است. درحال حاضر 300 بانک و مؤسسه مالی اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که پیش بینی می شود دارایی آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.



تشکیل بزرگترین اجتماع جهانی مسلمانان پس از حج

بیش از 2 میلیون مسلمان از کشورهای مختلف از روز جمعه وارد داکار، پایتخت بنگلادش شدند تا دومین اجتماع بزرگ مسلمانان جهان، که پس از مراسم معنوی حج بزرگترین گردهمایی محسوب می شود را برگزار و به اقامه نماز جماعت بپردازند.

عبدالطیف کشاورز 71 ساله گفت: برای رستگاری در جهان آخرت به این گردهمایی آمده ام چرا که استطاعت سفر حج را ندارم.

بیش از 2 میلیون مسلمان برای روز اول این اجتماع که مسلمانان طی آن نماز خود را به جماعت اقامه می کنند و به خبطه های علمای دینی گوش می دهند، شرکت کردند.

پلیس بنگلادش اعلام کرده است انتظار می رود 5 میلیون مسلمان برای این گردهمایی سه روزه وارد کشور شوند.

این گردهمایی که از روز گذشته آغاز شده، امروز یکشنبه 15 بهمن ماه با آخرین نماز جماعت به پایان می رسد و انتظار می رود رهبران سیاسی و مقامات رسمی دولت نیز در مراسم اختتامیه شرکت کنند.

احمد کازی از تاجران مسلمان که در این گردهمایی شرکت کرده گفت: بیش از 30 سال است که هر سال به منظور تزکیه روح و گفتگو با خدا در این اجتماع بزرگ مسلمین شرکت می کنم.

این اجتماع بزرگ با هدف ترغیب مسلمانان به منظور استفاده از آموزه های اسلامی در زندگی روزمره خود تشکیل می شود.

این اجتماع سالانه که پس از حج بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان محسوب می شود برای اولین بار در سال 1946 از سوی سازمان تبلیغ جماعات برگزار شد، این در شرایطی است که برخی منابع نخستین سال برگزاری آن را به سال 1962 نسبت داده اند، این اجتماع به نوعی گردهمایی دینداران و پارسایانی تلقی می شود که به خطابه ها گوش می دهند و همواره در نمازهای جماعت و بحث های پس از آن حضور می یابند.

بنگلادش با داشتن 144 میلیون مسلمان سومین کشور پرجمعیت مسلمان در جهان محسوب می شود.

تلویزیون ملی چین پخش تصاویر خوک را ممنوع کرد

شبکه تلویزیون ملی چین پخش تصاویر خوک در آگهیهای تلویزیونی را ممنوع اعلام کرد تا از اهانت به اقلیتهای مسلمان جلوگیری شود .

بر اساس تقویم قمری چین سال 2007 سال خوک است و سراسر چین تصاویر خوک روی تابلوهای تبلیغاتی و آگهی های منتشر شده، در روزنامه ها و همچنین بر روی هدایای تبلیغاتی بسیاری از فروشگاهها به چشم می خورند.

تلویزیون مرکزی چین (CCTV) که یک شبکه تلویزیونی دولتی محسوب می شود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد تصمیم گرفته پخش این تصاویر را از تلویزیون ممنوع اعلام کند تا از تنشهای قومی و همچنین تأثیر منفی یا خدشه دار کردن احساسات گروه های قومی و دینی جلوگیری شود.

وی همچنین این اقدام را نشانه احترام دولت به اسلام و اقلیت 18 میلیون نفری مسلمانان در چین توصیف کرد.