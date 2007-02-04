هشدار طالبان به تشدید حملات خود علیه نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان هشدار می دهند که سال 2007 خونین ترین سال برای نیروهای خارجی خواهد بود.

آنها از آمادگی 2 هزار بمبگذار انتحاری برای فصل بهار در زمان ذوب شدن برفهای زمستانی سخن می گویند.

"ملا حیات الله خان" یکی از رهبران این گروه روز گذشته در گفتگو با رویترز در یک پایگاه محرمانه در شرق افغانستان گفت:" ما تا 80 درصد برای مقابله با نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی آمادگی پیدا کرده ایم و در آستانه آغاز جنگ قرار داریم."

وی افزود: 2 هزار بمبگذار تنها 40 درصد از مبارزان آن ( طالبان) هستند که برای این اقدام آمادگی دارند .

وی تصریح کرد: هم اکنون اشتیاق زیادی برای حملات بمب گذاری در بین طالبان وجود دارد و این حملات افزایش خواهد یافت.

"دیوید ریچاردز" ژنرال انگلیسی امروز فرماندهی نیروهای ناتو را به "دان مک نیل" ژنرال آمریکایی واگذار کرد.



طی دوره فرماندهی ریچاردز در افغانستان، تعداد نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از9 هزار تن به بیش از33 هزار تن افزایش یافت.