به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های واپسین نماز جمعه مهرماه۹۷ به میزبانی مسجد جامع میامی، ضمن بیان اینکه نباید با حمایت از FATF به آمریکا اجازه دهیم که ما را در کنار کشورهایی بگذارد که حامی تروریسم بین‌المللی هستند، بیان کرد: معاهده‌ای که آمریکا آن را دیکته کند به نفع ایران اسلامی نیست، از سوی دیگر باید گفت از نگاه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تروریست است اما کشوری که در یمن مردم را به قتل‌عام و خاک و خون می‌کشد تروریست نیست.

وی بابیان اینکه FATFدارای تناقض است چراکه جنایات آل سعود در آن ترور محسوب نمی‌شود، افزود: درباره سیاست‌های کلان نظام باید به انتظار رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنشینیم چراکه منویات معظم له همواره نجات‌بخش ایران اسلامی و انقلاب بوده است.

شورای نگهبان باید با چشمان باز به وظیفه خود عمل کند

امام‌جمعه میامی گفت: شورای نگهبان باید با چشمان باز به وظیفه خود عمل کند و از سوی دیگر نیز ملت ما با حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی نباید به‌هیچ‌وجه به کسانی که می‌خواهند به مردم ایران اسلامی ظلم کنند، اجازه عمل بدهند.

صفایی پور به ربوده شدن تعدادی مرزبان و بسیجی ایرانی نیز در میرجاوه اشاره کرد و بابیان اینکه ایران پاسخ سختی به دشمنان خود می‌دهد، گفت: ­سرنخ این توجه‌هات به آمریکا بازمی‌گردد زیرا این کشور مانند ماری زخم‌خورده از پیشرفت‌های ایران اسلامی و اقتدار این کشور در منطقه وجهان ناخرسند است.

وی بخش دیگری از سخنان خود را بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی اختصاص داد و بابیان اینکه اربعین یک همایش و نماد عزت و تجلی قدرت ایران است، بیان کرد: باید از فرصت به دست آمده در راستای اتحاد بین مسلمانان و ترویج فرهنگ حسینی استفاده کرد.

مشکلات بیمارستان و درمانگاه میامی رسیدگی شود

امام‌جمعه میامی در ادامه به مشکلات مردم شهرستان نیز در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: از مسئولان علوم پزشکی شاهرود می‌خواهیم تا به مشکلات بیمارستان و درمانگاه میامی رسیدگی بیشتری داشته باشند.

صفایی پور در خاتمه سخنان خود به‌ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در میامی همزمان با هفته تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: استخر میامی پس از پیگری‌های مکرر در نهایت آذرماه سالجاری به بهره برداری می رسد تا در راستای ترویج فرهنگ استفاده از اوقات فراغت به صورت صحیح و دوری جوانان از معضلات جامعه موفق عمل کرده باشیم.