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۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

رایزنی «سعد الحریری» و «جبران باسیل» درباره تشکیل کابینه لبنان

رایزنی «سعد الحریری» و «جبران باسیل» درباره تشکیل کابینه لبنان

«سعد الحریری» نخست وزیر مکلف لبنان با «جبران باسیل» وزیر خارجه کنونی و رئیس جریان آزاد ملی این کشور درباره تشکیل کابینه جدید رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رایزنی ها و گفتگوهای سیاسی جهت تشکیل کابینه جدید لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا سعد الحریری، نخست وزیر مکلف لبنان اخیرا دیدارهایی را با شخصیت های سیاسی برجسته در این کشور برگزار کرده است.

طبق اعلام رسانه های لبنانی، سعد الحریری با جبران باسیل وزیر خارجه کنونی و رئیس جریان آزاد ملی درباره تشکیل کابینه جدید رایزنی کرده است.

رایزنی ها و گفتگوهای فشرده سیاسی جهت تشکیل کابینه جدید لبنان ادامه دارد. تقسیم بندی های پست ها میان احزاب و جریان های سیاسی تقریبا نهایی شده و تنها شخصیت هایی که می بایست پست های وزارتی را عهده دار شوند محل بحث و بررسی است.

کد مطلب 4434775

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