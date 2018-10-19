جریانات سیاسی از واقعه کربلا درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس بیان داشت: باید به موضوع استاندارد در جامعه توجه ویژهای شود که در نشست با مسؤولان استاندارد استان هم این موارد مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه باید از کربلا درس گرفت و واقعه عاشورا را از زوایای مختلف واکاوی کرد، افزود: جریانی که تلاش میکند شخصی مدیرکل شود، خطرناک است و اهدافی را دنبال میکنند.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه باید تلاش شود مدیری لایق زمام امور در بخشهای مختلف را برعهده بگیرد و ضمن هشدار به شایعه و شایعهسازان، خاطرنشان کرد: در قیام عاشورا هم ردپای شایعهسازان دیده میشود و شایعهسازان در جامعه امروزی هم هنگامی که ناتوان از اقداماتی میشوند، شایعه منتشر میکنند.
آیتالله نعیمآبادی ادامه داد: پیشنهاد دادیم که شهرداریهای استان میدانی مهم از شهرها را به نام صحیفه سجادیه نامگذاری شود و وسط میدان هم دو صفحه از صحیفه سجادیه با خطی زیبا به نگارش درآید و خیابان منتهی به این میدان هم به نام خیابان صحیفه نامگذاری شود.
وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به عرفان عملی بایستی صحیفه سجادیه راخواند، تصریح کرد: همانطور که هر روز در مساجد قرآن خوانده میشود پیشنهاد میکنم که هفتهای یک شب در مساجد صحیفهخوانی شود و بهتر است که معنی و شرح روانی نیز از صحیفه سجادیه خوانده شود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به روز جهانی استاندارد، تاکید کرد: استاندارد دو بعد دارد، یک بعد به مسؤولان استاندارد ارتباط دارد و بایستی نظارت شود و از تولید کالای استاندارد جلوگیری شود.
آیتالله نعیمآبادی ادامه داد: یک بعد هم مربوط به شهروندان است و مردم هم در صورت مشاهده کالای غیراستاندارد، بایستی به استاندارد اعلام کنند.
وی با بیان اینکه مبارزه با تخلفات، وظیفه شرعی هر شهروندی است و با تأکید بر توجه بیشتر به حوزه میراث فرهنگی افزود: نیاز است توجه بیشتر استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی به این حوزه معطوف شود؛ زیرا میراث فرهنگی یادگار گذشتگان برای نسلهای آینده است.
امامجمعه بندرعباس با اشاره به جنایت سعودی در قتل روزنامهنگار عربستانی عنوان کرد: این جنایت را محکوم میکنم و خواستار برخورد نظام بینالمللی هستیم.
آیتالله نعیمآبادی ضمن انتقاد از سکوت سازمان ملل در مقابل جنایاتی که در یمن، سوریه و... صورت میگیرد، ابراز کرد: سازمان ملل از ظالمان حمایت میکند و باید گفت این سازمان ترامپ است و سازمان ملل نیست؛ این موضوعات نشان میدهد که ما بایستی روی پای خودمان بایستیم و به دیگران اعتماد نکنیم.
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