سفر حداد عادل به ترکیه و اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی در طی این سفر با روسای جمهور ، نخست وزیر ، روسای مجالس و سایر مقامات بلند پایه دو کشور دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی و همچنین راههای دستیابی به راهکارهای مناسب برای گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط در زمینه های مختلف خصوصا مناسبات پارلمانی به بحث و گفتگو خواهد پرداخت .

لازم به ذکر است تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مقامات سیاسی کشورمان، حداد عادل را در این سفر همراهی خواهند کرد.