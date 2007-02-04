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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۳۱

در روزهای 26تا 30 بهمن ماه انجام می گیرد:

سفر حداد عادل به ترکیه و اندونزی

سفر حداد عادل به ترکیه و اندونزی

دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی بنا به دعوت رسمی روسای مجالس کشورهای اندونزی و ترکیه از تاریخ 26 لغایت 30 بهمن از آن کشورها دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی  در طی این سفر با روسای جمهور ، نخست وزیر ، روسای مجالس و سایر مقامات بلند پایه دو کشور دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی و همچنین راههای دستیابی به راهکارهای مناسب برای گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط در زمینه های مختلف خصوصا مناسبات پارلمانی به بحث و گفتگو خواهد پرداخت .

لازم به ذکر است تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مقامات سیاسی کشورمان، حداد عادل را در این سفر همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 443479

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