خودروهای داخلی با 5/1 میلیون تومان هزینه ایمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صبح امروز طی یک نشست خبری پیرامون اجرای طرح شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی و وانت بارها در کشور ، اظهار داشت: متاسفانه ظرفیت معابر شهری و جاده ای کشور متناسب با رشد تولید خودرو و تعداد سفرهای درون شهری و برون شهری نیست به طوری که فقط 45 درصد سفرها در شهرهای بزرگ از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.

سردار محمد رویانیان افزود: علاوه بر این ، حدود 93 درصد سفرهای شهری روی زمین (جاده ها) و فقط 7 درصد این سفرها در تهران و از طریق قطارهای زیرزمینی (مترو) صورت می گیرد.

به گفته وی ، در حال حاضر از مجموع 14 میلیون سفر شهری در تهران 5 میلیون سفر از طریق مسافربرهای شخصی و بدون هیچ نظارتی صورت می گیرد که این امر بیانگر عقب ماندگی کشور در توسعه حمل و نقل عمومی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین به مکاتبات صورت گرفته میان پلیس راهور و سایپا اشاره کرد و گفت: در رابطه با عدم ایمنی کمربندهای ایمنی پراید مذاکرات و مکاتباتی صورت گرفته و به رغم اعلام یکسان بودن کمربندهای ایمنی مورد استفاده در پرایدهای تولید داخل با دیگر کشورها از سوی مدیرعامل سایپا ، اما وجود این مشکل برای پلیس قابل قبول نبوده و حداقل این کمربندها باید متناسب با سرنشین آن قابل تنظیم باشد.

به اعتقاد وی ، اگر خودروسازان داخلی 5/1 میلیون تومان هزینه صرف ایجاد سیستم ترمز ABS و ایربک در تولید خودروها داشته باشند ، بسیاری از حوادث رانندگی و تلفات انسانی ناشی از آن کاهش می یابد.

رویانیان همچنین پیرامون آخرین وضعیت بررسی پرونده آتش سوزی های خودرو پژو 405 از طریق پلیس راهور تصریح کرد: پس از مهلت یک ماهه پلیس نسبت به روشن شدن وضعیت ایمنی خودروهای پژو 405 مدل 85 و ارایه مستندات و مدارکی مبنی بر ایمن بودن این خودروها از سوی وزارت صنایع و ایران خودرو ، حداقل 60 هزار دستگاه پژو 405 مدل قبل از سال 85 می بایست در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص به نمایندگی های ایران خودرو مراجعه کنند.

وی در رابطه با آمار پلیس نسبت به میزان کشته های ناشی از حریق خودرو در جاده های کشور اظهار کرد: طی 6 ماهه ابتدای سال جاری 129 نفر طی این حوادث جان خود را از دست داده اند که پلیس در تلاش است تا آمارهای دقیقی در این زمینه جمع آوری و در صورت لزوم عوامل مهم در ایجاد این حوادث را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به درآمد حاصله دولت از محل اخذ جرایم رانندگی اظهار داشت: این مبلغ در حدود 150 هزار میلیارد تومان است که مستقیما به حساب دولت واریز می شود اما ریالی از این مبلغ برای توسعه منابع انسانی پلیس صرف نمی شود در حالی که برخورد با متخلفان بویژه در طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی می بایست از طریق نیروهای پلیس صورت گیرد.