به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیمی فر که با فیلم معروف "نار و نی" سال 67 برای خود حساب ویژه ای در سینمای متشخص باز کرده، 12 سال در به در ساخت دومین فیلم بلندش بود که سرانجام سال 79 "تک درخت ها" را بر اساس کتاب "لبخند انار" هوشنگ مرادی کرمانی جلو دوربین برد. اما باز هم بخت با او یار نبود و به دلیل مشکلاتی که برای شرکت وراهنر پیش آمد، "تک درخت ها" نیز سال ها خاک خورد تا اینکه روز شنبه این طلسم شکست و دوستداران جدی سینما توانستند یکی دیگر از معدود آثار اقتباسی هنر هفتم ایران را به تماشا بنشینند.

حتی پیش از آنکه فیلم به پایان برسد، آنچه بیش از هر چیزی تماشاگران را به حسرت خوردن وامی داشت، این بود که چرا بازی تحسین برانگیز و خیره کننده سعید پورصمیمی را با سال ها وقفه تماشا می کنند. پورصمیمی در "تک درخت ها" درخشیده است. او به کاراکتر آقای روشن تشخص یک پیرمرد شاعرمسلک کرمانی می بخشد که پایش تا زانو در سنت فرورفته و اعتقاد دارد هر چیزی باید سر جایش باشد. بازی حسی و آگاهانه او در برابر دوربین پسرش و نیز سخنرانی اش در انجمن شعر کرمان بی گمان درخشانترین لحظات "تک درخت ها"ست.

"تک درخت ها" حکایت آقای روشن است و در واقع حکایت آخرین روزهای عمر آقای روشن. فرزندش پس از سال ها از فرنگ بازگشته و قصد دارد از طریق دوربین و تصویربرداری از خانواده اش، ایران را به دو فرزندش در خارج نشان دهد. مرگ آقای روشن و ماجرای دفن او در قطعه هنرمندان شهر، پایان دهنده اثر است.

1- داستان های هوشنگ مرادی کرمانی از متن زندگی مردم می آید. از میان روزمرگی ها و تکرار لحظات داستان خلق می شود و ماجرا تولد می یابد. به طبع در "تک درخت ها" هم خط روایت داستان همچنانکه در خلاصه فیلم ذکر شده، به همین سادگی است. ابراهیمی فر برای آنکه به این روایت فرم خاص خودش را بپوشاند، از تصاویر سیاه و سفید به بهانه تصویربرداری های پسر از فرنگ برگشته بهره برده است.

2- پسر از فرنگ برگشته هر چند لحن و لهجه کرمانی را فراموش نکرده، اما برخی آداب غربیان را با خود همراه آورده است. او با دوربینش به خلوت پدر سرک می کشد اما این باب میل پدر نیست. او معتقد است باید در برابر دوربینی که لحظات را ضبط می کند و آدمی را ماندگار می نماید، آگاهانه و آب و جارو کرده حاضر شود. حال آنکه پسر این آداب را لازم نمی داند. تضاد نظر پدر و پسر در این باره یکی از دو نقطه عطف فیلمنامه محسوب می شود.

نقطه دوم در پایان فیلم و در واقع در بخش دوم آن خلق می شود، آنجا که روشن می میرد و فرزندانش تلاش می کنند پیکرش را در قطعه هنرمندان دفن نمایند، اما آنها که باید موافقت کنند روشن را در حد یک هنرمند شاعر برجسته قبول ندارند. بدون تردید بخش اول فیلم بسیار خوش ساخت تر از بخش دوم آن از آب درآمده است.

3- از بازی سعید پورصمیمی نوشتم، اما به حق نمی توان از بازی های خوب مهدی احمدی و پریوش نظریه هم به سادگی گذشت. علاوه بر این همه بازیگران لهجه شیرین کرمانی را هم خوب ادا می کنند.

4- یکی از خصوصیات داستان های مرادی کرمانی این است که معمولا آثارش فاقد زمان است و این مزیت کاملا به داد "تک درخت ها" و ابراهیمی فر رسیده است. تصور کنید اگر "تک درخت ها" قرار بود در محدوده زمانی خاصی اکران شود و مضمون آن پس از آن موعد سوخته محسوب می شد، امروز و بعد از سال ها چه به روز این فیلم می آمد؟

5- و باز هم مثل همه آثار مرادی کرمانی شخصیت ها ملموس اند و ما به ازای خارجی آنها به وفور در جامعه دیده می شود. پسر به جهت زندگی در غرب اندکی خشک و غیرعاطفی جلوه می کند، اما روشن مثل معماری فضاهای قدیمی که در فیلم به تصویر کشیده شده، اصالت دارد.

6- موسیقی اثر نیز ظاهرا کاملا آگاهانه با بافت بومی حاکم بر فیلم در تضاد است. هر قدر روابط و لوکیشن ها کرمانی و محلی است، موسیقی کلاسیک غربی است! سعید شهرام که خود از آهنگسازان خوب فیلم است، در جلسه پرسش و پاسخ بعد از فیلم اعلام کرد این خواست کارگردان بوده است.

7- "تک درخت ها" در اواسط فیلم به جهت ضرباهنگ افت می کند و از ریتم می افتد. این فیلم که به جهت فرم ساختش در جایگاه فیلم های خاص قرار می گیرد، اگر می خواهد به اکران خوبی دست یابد به نظرم باید تن به هرس بسپارد. در ضمن اگر سعید پورصمیمی را در جمع کاندیداهای سیمرغ دیدید تعجب نکنید.

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حسین عبدالهاشم‌پور