خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، جرج کلونی، هیو جکمن، کامرون دیاز و اوا گرین هنرپیشگانی هستند که برای اهداء‌ جوایز هفتاد و نهمین دوره مراسم آسکار انتخاب شده اند. برترین فیلم ها و چهره های سال 2006 روز یکشنبه 25 فوریه 2007 در سالن کداک معرفی‌ می شوند.

- جس ولدون به طور رسمی کناره گیری خود را از نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم "زن شگفتی" اعلام کرد. استودیو برادران وارنر تمایل بسیاری به همکاری با این کارگردان داشت، اما در نهایت با انصراف این فیلمساز موافقت کرد. متیو جنسن و برنت استریکلند در حال حاضر سرگرم نگارش فیلمنامه "زن شگفتی" هستند.

- باب بلیتز به دوستداران مجموعه آثار "تاریخچه نارنیا" اطمینان داد قسمت دوم این اثر به کتاب وفادار خواهد بود، اما در عین حال تصریح کرد اقتباس از کتاب دوم به مراتب دشوارتر از "شیر، جادوگر و کمد" است. اندرو ادامسن، کارگردان قسمت نخست برای ساخت قسمت دوم نیز پشت دوربین قرار می گیرد.

- مارک والبرگ اعلام کرد در فیلم جدیدش با نام "تیرانداز" نقش مردی را بازی می کند که به نقشه قتل رئیس جمهور پی می برد و تمامی تلاشش را به کار می گیرد تا با شناسایی قاتل اصلی، به انگیزه وی پی ببرد. از دیگر هنرپیشگان این فیلم می توان به دنی گلاور و مایکل پنا اشاره کرد. "تیرانداز" که نام آنتوان فوکوا را در مقام کارگردان دارد، 16 مارس 2007 به نمایش عمومی درمی آید.