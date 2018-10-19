کشته و زخمی شدن شماری از متجاوزان سعودی در عملیات نیروهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عملیات نیروهای یمنی علیه نیروهای متجاوز سعودی، منجر به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای سعودی در پایگاه نجران شد.

همچنین نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه نظامیان سعودی در جبل الطلعه و الشبکه در نجران را هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی یمنی در همین مورد گفت: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پیش از انجام عملیات خود، حملات موشکی و توپخانه ای گسترده علیه نظامیان سعودی و مزدورانشان انجام دادند.

منبع مذکور عنوان کرد: در عملیات نیروهای یمن علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی، مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفته شد.