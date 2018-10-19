گفتگوی تلفنی اردوغان و ملک سلمان پیرامون موضوع خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان به صورت تلفنی پیرامون ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، «رجب طیب اردوغان» و «سلمان بن عبدالعزیز» بر همکاری کامل در زمینه تحقیقات پیرامون این موضوع تاکید کردند.

گفتنی است که ریاض در پی ناپدید شدن این روزنامه نگار در کنسولگری عربستان در استانبول با انتقادات شدیدی مواجه شده است.

گفتنی است که جمال خاشقجی دو هفته پیش از این برای انجام کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و به‌گفته نامزدش که منتظر او بوده، دیگر از ساختمان بیرون نیامد.

مقامات سعودی ادعا کرده‌اند که این نویسنده و روزنامه‌نگار ۵۹ ساله از کنسولگری خارج شده است، اما رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر به‌ قتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری عربستان منتشر کرده‌اند.