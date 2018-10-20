سناتور آمریکایی: به روایت عربستان از قتل خاشقجی شک دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیندسی گراهام» سناتور آمریکایی در پیامی توییتری به اعتراف سعودی ها به کشته شدن «جمال خاشقجی» در استانبول واکنش نشان داد.

وی با زیر سوال بردن روایت سعودی ها از این جنایت نوشت: به این داستان شک دارم، ابتدا گفتند خاشقجی کنسولگری را ترک کرده و دخالت خود را تکذیب کردند. حالا می گویند درگیری رخ داده و او کشته شده است.

گراهام تاکید کرد به سختی بتوان درست بودن این ادعا را پذیرفت.

ساعاتی پیش دادستان کل عربستان اعلام کرد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودیها در کنسولگری این رژیم در استانبول کشته شده است.

وی در بیانیه ای ضمن تایید خبر کشته شدن خاشقجی اعلام کرد در روز دوم اکتبر وی با مردی در داخل کنسولگری سعودی ها ملاقات کرده که در حین آن درگیری رخ داده و خاشقجی به قتل رسیده است.