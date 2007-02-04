مجلس موظف به رسیدگی به بودجه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عماد افروغ که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: این که برخی از نمایندگان معتقدند نباید وارد بررسی بودجه شد، سلب مسئولیت از مجلس است.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی بررسی بودجه مربوط به بخش فرهنگ را از روز گذشته آغاز کرد و این روند ادامه دارد و مصوباتی نیز داشته ایم که تغییرات اساسی در حوزه فرهنگی بودجه سال آینده ایجاد می کند.

نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در خاتمه متذکر شد از کمیسیون متبوعش، ستار هدایت خواه و محمد عباسی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تعیین شده اند.