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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۲

محمد علی الحوثی خواستار شد:

تشکیل کمیته های تحقیقاتی در خصوص جنایات عربستان در یمن

تشکیل کمیته های تحقیقاتی در خصوص جنایات عربستان در یمن

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن خواهان تشکیل کمیته های تحقیقاتی مستقل در خصوص جنایات عربستان در یمن مانند کمیته تحقیقاتی پرونده جمال خاشقجی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اعلام کرد: همان طور که برای تحقیق در خصوص پرونده جمال خاشقجی(روزنامه نگار و منتقد رژیم آل سعود) کمیته تحقیقاتی تشکیل شده است باید در خصوص جنایات عربستان علیه ملت یمن نیز چنین کمیته های مستقلی تشکیل شود.

وی در ادامه افزود: عربستان می گوید کشته شدن خاشقجی یک اشتباه مدیریتی و بدون اطلاع بوده است. کسانی که نمی توانند یک سازمان اطلاعاتی را مدیریت کنند بنابراین قطعا نمی توانند تجاوز علیه یک کشور مستقل را مدیریت کنند.

الحوثی تاکید کرد: عدالت منتظر نمی ماند و روند رسوا شدن جنایت یا بازداشت مجرمان با تاخیر رو به رو نمیشود.

کد مطلب 4435070

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