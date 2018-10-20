تشکیل کمیته های تحقیقاتی در خصوص جنایات عربستان در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اعلام کرد: همان طور که برای تحقیق در خصوص پرونده جمال خاشقجی(روزنامه نگار و منتقد رژیم آل سعود) کمیته تحقیقاتی تشکیل شده است باید در خصوص جنایات عربستان علیه ملت یمن نیز چنین کمیته های مستقلی تشکیل شود.

وی در ادامه افزود: عربستان می گوید کشته شدن خاشقجی یک اشتباه مدیریتی و بدون اطلاع بوده است. کسانی که نمی توانند یک سازمان اطلاعاتی را مدیریت کنند بنابراین قطعا نمی توانند تجاوز علیه یک کشور مستقل را مدیریت کنند.

الحوثی تاکید کرد: عدالت منتظر نمی ماند و روند رسوا شدن جنایت یا بازداشت مجرمان با تاخیر رو به رو نمیشود.