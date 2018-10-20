افزایش ۱۱ درصدی تردد در محورهای ارتباطی استان ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای صفر تاکنون با توجه به تجربه و تحلیل های صورت گرفته سفر تردد زائران در محورهای مواصلاتی ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: هر چه به ایام اربعین نزدیک تر می شویم ترددها افزایش پیدا می کند، تیم های کمکی که از استان های معین امروز در جاده ها استقرار پیدا خواهند کرد و ایستگاه های پلیس فعال خواهند بود.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: از جمله مواردی که دغدغه ما است بارندگی های است که از ظهر امروز بارندگی ها در محورهای مواصلاتی را داریم، رانندگانی که در محورهای مواصلاتی تردد دارند بحث بارندگی ها را مدنظر قرار دهند زیرا امکان لغزنده بودن جاده ها وجود دارد همچنین مورد دیگری که در بحث بارندگی ها وجود دارد.

وی بیان داشت: زائرینی که به شهرستان مهران سفر می کنند با توجه به این که در بحث پارکینگ ها شناخت ندارند باید در این زمینه پرس و جو کنند که صرفا از پارکینگ های که مجاز هستند استفاده کنند که دچار مشکل نشوند.

وی توصیه کرد: تمامی رانندگانی که در محورهای مواصلاتی استان ایلام تردد دارند باید زمان سفر خود را مدیریت و با برنامه ریزی سفر کنند و به دور از خستگی و خواب آلودگی حرکت کنند.