افزایش سه برابری ظرفیت حمل و نقل ریلی برای زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی صبح امروز در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب افزود: هم اکنون در مسیر ریلی تهران خرمشهر روزانه هشت قطار با ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر در حال جابه جایی مسافران و زائران هستند .

وی تصریح کرد: ۴۰ درصد ظرفیت قطارهای اختصاص یافته برای مسیرهای اربعین حسینی خالی است.

مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا افزود: در صورت وجود درخواست برای مسیر کرمانشاه امکان افزایش میزان قطارها وجود دارد.

رجبی همچنین درخصوص بسته های ترکیبی سفر نیز تاکید نمود: زائرانی که تمایل به خرید بلیت بسته ترکیبی سفر رجا را دارند بایستی به شرکت های مجاز مسافرتی مراجعه و اقدام به تهیه بلیت ترکیبی کنند.