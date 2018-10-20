توضیحات عربستان درباره قتل خاشقجی غیر عقلانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به اعدام های غیر قانونی اعلام کرد: توضیحات عربستان در خصوص اعدام خودسرانه جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی منطقی و عقلانی نیست.

وی در ادامه افزود: نباید هیچ دولتی این سخنان عربستان را بپذیرد یا باور کند که این کشور تحقیقاتی در این خصوص انجام می دهد.

این مسئول سازمان ملل تاکید کرد: ما نیازمند یک تحقیقات قابل اعتماد و شفاف برای مشخص کردن قاتلان خاشقجی هستیم.

عربستان سعودی به تازگی رسما به کشته شدن خاشقجی اعتراف کرده است.