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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۶

گزارشگر سازمان ملل:

توضیحات عربستان درباره قتل خاشقجی غیر عقلانی است

توضیحات عربستان درباره قتل خاشقجی غیر عقلانی است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به اعدام های غیر قانونی توضیحات عربستان در خصوص کشته شدن جمال خاشقجی را غیر منطقی و غیر عقلانی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به اعدام های غیر قانونی اعلام کرد: توضیحات عربستان در خصوص اعدام خودسرانه جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی منطقی و عقلانی نیست.

وی در ادامه افزود: نباید هیچ دولتی این سخنان عربستان را بپذیرد یا باور کند که این کشور تحقیقاتی در این خصوص انجام می دهد.

این مسئول سازمان ملل تاکید کرد: ما نیازمند یک تحقیقات قابل اعتماد و شفاف برای مشخص کردن قاتلان خاشقجی هستیم.

عربستان سعودی به تازگی رسما به کشته شدن خاشقجی اعتراف کرده است.

کد مطلب 4435151

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      داستان مضحکی که عربستان از قتل خاشقجی بافته، توهین به تمام کسانی است که دارای عقل سلیم هستند...

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