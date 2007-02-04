"اشکنازی" رئیس جدید ستاد ارتش رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آغاز نشست هفتگی کابینه اسرائیل درباره گابی اشکنازی که جانشین دان حالوتس شده است، گفت : وی از فرماندهان ارزشمند است که شایستگی خود را اثبات خواهد کرد و تردیدی وجود ندارد که قادربه رهبری ارتش اسرائیل خواهد بود و با چالشهایی که ارتش با آن روبروست ، مبارزه و امنیت اسرائیل را تضمین خواهد کرد .ژنرال اشکنازی، تنها نامزد برای تصدی پست ریاست ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بود، زیرا ژنرال موشه کابلینسکی از رقابت در این زمینه کنار رفت.دان حالوتس سه شنبه 26 دی در پی افزایش فشارها بر وی به سبب شکست در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان از مقام خود استعفا کرد.اشکنازی که مدیر فعلی وزارت جنگ اسرائیل است؛ در سال 1972 میلادی به تیپ تکاوران گولانی پیوست و فرماندهی آن را از سالهای 1986 تا 1988 میلادی برعهده گرفت.

وی در سال 1978 میلادی در جریان حمله ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان زخمی شد و سال 1976 درعملیات نجات مسافران هواپیمای وابسته به شرکت ایرفرانس که هواپیماربایان آن را به اوگاندا منتقل کرده بودند؛ شرکت کرد.



اشکنازی سال 1988 به فرماندهی نظامی شمال فلسطین اشغالی منصوب شد و در سال 2002 معاون رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل شد؛ وی داراک مدرک از آکادمی نظامی مارینز آمریکا و نیز فارغ التحصیل رشته امور بین المللی از دانشگاه هاروارد آمریکا است.



لازم به ذکر است پس از پایان جنگ 33 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان انتقادها از اولمرت، عمیر پرتز و دان حالوتس افزایش یافت و اغلب مقامهای صهیونیستی خواستار کنارگیره گیری این افراد از سمت های خود شدند؛ شدت این انتقادها به جای رسید که دان حالوتس، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، مجبور به استعفا از سمت خود شد.

