تیم نساجی از اشتباهات داوری خسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجی شامگاه جمعه پس از شکست نساجی در بازی با سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازی یکی از بهترین بازی‌های نساجی بود.

وی به اعتراض به داوری پرداخت و اضافه کرد: ما دیگر از اشتباهات داوری خسته شده‌ایم. تا کی باید شاهد چنین اشتباهاتی باشیم؟ داور طوری با ما برخورد می‌کند که انگار ما دشمن او هستیم.

وی افزود: بالاخره ما نیز بازیکن هستیم و حق اعتراض داریم. بالاخره کسی باید پاسخگو باشد که چرا داوری‌ بازی‌های نساجی اینگونه است و در چند بازی و تا کی قرار است چنین اتفاقاتی رخ دهد؟