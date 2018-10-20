تیم نساجی از اشتباهات داوری خسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجی شامگاه جمعه پس از شکست نساجی در بازی با سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازی یکی از بهترین بازیهای نساجی بود.
وی به اعتراض به داوری پرداخت و اضافه کرد: ما دیگر از اشتباهات داوری خسته شدهایم. تا کی باید شاهد چنین اشتباهاتی باشیم؟ داور طوری با ما برخورد میکند که انگار ما دشمن او هستیم.
وی افزود: بالاخره ما نیز بازیکن هستیم و حق اعتراض داریم. بالاخره کسی باید پاسخگو باشد که چرا داوری بازیهای نساجی اینگونه است و در چند بازی و تا کی قرار است چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
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