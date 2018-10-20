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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۴

بازیکن نساجی:

تیم نساجی از اشتباهات داوری خسته شده است

تیم نساجی از اشتباهات داوری خسته شده است

اصفهان- بازیکن تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: دیگر از اشتباهات داوری خسته شده‌ایم و تا کی باید شاهد این اشتباهات باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجی شامگاه جمعه پس از شکست نساجی در بازی با سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازی یکی از بهترین بازی‌های نساجی بود.

وی به اعتراض به داوری پرداخت و اضافه کرد: ما دیگر از اشتباهات داوری خسته شده‌ایم. تا کی باید شاهد چنین اشتباهاتی باشیم؟ داور طوری با ما برخورد می‌کند که انگار ما دشمن او هستیم.

وی افزود: بالاخره ما نیز بازیکن هستیم و حق اعتراض داریم. بالاخره کسی باید پاسخگو باشد که چرا داوری‌ بازی‌های نساجی اینگونه است و در چند بازی و تا کی قرار است چنین اتفاقاتی رخ دهد؟

کد مطلب 4435218

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