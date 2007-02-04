به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی روند مصرف گازوئیل در کشور، خاطرنشان کردکه مقایسه ارقام پیش بینی تولید و مصرف نفت گاز (گازوئیل) کشور نشان می‌دهد که در سال 1385 مصرف از تولید بیشتر خواهد بود و بر این اساس حجم واردات نفت گاز در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت به گونه‌ای که بر اساس روند کنونی، در سال 1388 روزانه باید 8/15 میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور شود که این میزان در سال 1400 به 9/32 میلیون لیتر خواهد رسید و به تبع آن در بودجه‌های سنواتی آتی باید ارقامی برای واردات این فرآورده در نظر گرفته شود.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌ها، در سال 1383 بیش از 87 درصد کل گازوئیل مصرفی کشور در بخش حمل و نقل زمینی بوده و از این میزان نیز 98 درصد توسط شبکة حمل و نقل جاده‌ای به مصرف رسیده است.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به فعالیت 243 هزار دستگاه خودرو سنگین فرسوده در کشور، تصریح کرد که این خودروها در هر 100 کیلومتر 60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند و در واقع بیش از 50 درصد گازوئیل مصرفی کشور توسط این خودروها به مصرف می‌رسد و به همین سبب، کاهش عمر این ناوگان بر اساس بند الف ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه ضرورت دارد.

ضریب بهره‌برداری از لوکوموتیوهای موجود در کشور 55 درصد است که ارتقای این ضریب نیز می‌تواند در کاهش یا بهینه نمودن مصرف نفت گاز در کشور موثر باشد.

در پایان اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: در بخش تولید نیز باید به این نکته توجه نمود که با تولید نفت گاز استاندارد می‌توان سبب کاهش مصرف این فرآورده در داخل و به تبع آن حضور در بازارهای جهانی فرآورده‌های نفتی شد و لذا برنامه سالهای آتی در این بخش باید بر محور تولید نفت گاز استاندارد بدون افزایش خوراک پالایشگاهها تنظیم شود.