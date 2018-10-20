آلودگی رودخانه کرج از میانگین کشوری بالاتر نیست

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها - سحر شالی‌ها: رودخانه کرج به‌عنوان یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های دامنه جنوبی البرز از سال ۱۳۴۶ در ردیف رودخانه‌های تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار گرفت.

این رودخانه حفاظت‌شده تأمین‌کننده آب شرب تهران، کرج و آب کشاورزی مناطق هم‌جوار است. محدوده تحت حفاظت این رودخانه شامل رودخانه کرج و رودخانه‌هایی که به آن می‌ریزند از سرچشمه (ارتفاعات کندوان، دیزین کوه خرسنگ) تا پل جاده کرج - تهران با طول تقریبی ۷۵ کیلومتر در تمام طول مسیر خود از شیب تند دره‌ها و صخره‌ها عبور می‌کند.

رودخانه با توجه به ساختار بستر و مشخصه‌های هیدرولوژیکی و برخورداری از پتانسیل‌های بالقوه زیستی، نظیر قدرت خود پالایی چشمگیر و اکسیژن سرشار توانسته ازلحاظ بوم‌شناختی اکوسیستمی درخور زیست انواع پرندگان آبزی، کنار آبزی و آبزیانی که در نوع خود کم‌نظیر هستند، باشد.

اما هر از چند گاهی خبر آلوده شدن رودخانه با مواد نفتی و فاضلاب به گوش می‌رسد، اخباری که حکایت از بی‌توجهی به محیط‌زیست دارد، حمیدرضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این مطلب که رودخانه کرج در حال حاضر ایستگاه سنجش آنلاین آلودگی آب دارد، اظهار کرد: به‌هرحال در این مسیر بحث آلودگی آب وجود دارد.

آب رودخانه کرج هم‌اکنون آلودگی جدی ندارد و نتایج ایستگاه‌های سنجش نشان از استاندارد بودن آب آن دارد وی با اشاره به موضوع آلودگی نفتی، گفت: مدیریت آبگیر «بیلقان» در صورت مشاهده مواد نفتی روی آب موضوع را به محیط‌زیست استان اطلاع داده و همکاران بنده که در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی مستقر هستند به‌دقت مسیر حاشیه رودخانه را پایش می‌کنند تا منشاء آلودگی کشف شود.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز اضافه کرد: آب رودخانه کرج هم‌اکنون آلودگی جدی ندارد و نتایج ایستگاه‌های سنجش نشان از استاندارد بودن آب آن دارد.

لشکری با اشاره به اینکه بر اساس نتایج ایستگاه سنجش آلودگی نمی‌توان گفت رودخانه کرج آلوده است، اظهار کرد: با توجه به خروشان بودن این رودخانه، تصفیه به‌صورت طبیعی انجام می‌شود از طرفی حجم و سرعت انتقال آب با توجه به بستر رودخانه نشان می‌دهد میزان آلودگی در رودخانه کرج از میانگین و استاندارد کشوری بالاتر نیست.

آلودگی نفتی

وی در خصوص آلودگی نفتی که هر از چند گاهی رودخانه کرج را تحت تأثیر قرار می‌داد، گفت: از سال گذشته با همکاری شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و امور منابع آب، تعهدنامه‌هایی تهیه و موارد لازم به کسانی که فرآورده نفتی را تحویل می‌گیرند، ابلاغ‌شده است.

آلوده شدن رودخانه کرج در زمان تخلیه موادسوختی

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز بابیان اینکه بعضی از مواقع شاهد آلودگی‌های نفتی رودخانه کرج هستیم، گفت: بعضی از این آلودگی‌ها مربوط به زمان تخلیه سوخت از خودروی حامل سوخت برای محل‌های مسکونی و خدماتی است که ناشی از بی‌احتیاطی راننده و اتصالات، بست ها ولوله‌های قدیمی مخزن‌های سوخت است.

لشگری یکی دیگر از منابع آلوده‌کننده رودخانه را اجرای پروژه‌های عمرانی برشمرد و اضافه کرد: اجرای این پروژه‌ها، موجب ایجاد نخاله و رسوبات می‌شود که نیاز به نظارت و انجام درست‌کار توسط پیمانکار دارد.

تجهیز ۴ رستوران به تصفیه خانه فاضلاب

وی وجود واحدهای خدماتی را یکی دیگر از منابع آلاینده دانست و افزود: رستوران‌ها مخزن جمع‌آوری فاضلاب دارند نه اینکه ملزم هستند ولی در حال حاضر کم‌کم به سمت ایجاد تصفیه‌خانه کامل در محل رستوران هستند، در حال حاضر چهار رستوران تصفیه‌خانه دارند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز گفت: گردشگران نیز یکی دیگر از آلوده‌کنندگان رودخانه هستند که با رهاسازی زباله و فاضلاب در رودخانه و حاشیه آن اقدام به این کار می‌کنند که بایستی فرهنگ‌سازی مناسب به این منظور انجام شود.

لشکری عنوان کرد: برای رفع معضل آلودگی‌های رودخانه باید بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی، تمام روستاهای حوزه آبریز رودخانه کرج مجهز به سیستم جمع‌آوری فاضلاب شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه بیشترین مصرف فرآورده‌های نفتی مربوط به شش‌ماهه دوم سال است هنوز به‌طورقطع نمی‌توانیم عنوان کنیم که نسبت به سال گذشته کاهش داشته‌ایم یا خیر.