دعوت «عمران خان» از تجار قطری برای سرمایه گذاری در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان با «محمد بن عبدالرحمن» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در اسلام آباد دیدار کرد.

وی در این دیدار از سرمایه گذاران و تجار قطری برای سرمایه گذاری در پاکستان دعوت به عمل آورد.

عمران خان همچنین ابراز امیدواری کرد که حجم روابط تجاری طرفین در سال های آینده پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد.

نخست وزیر پاکستان همچنین اظهار امیدواری کرد که دولت قطر هر چه سریع تر تصمیم خود مبنی بر فراهم کردن موقعیت شغلی برای یک میلیون پاکستانی در قطر را عملی سازد.

وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار ضمن تبریک به عمران خان برای پیروزی در انتخابات نخست وزیری این کشور، پیغام امیر قطر مبنی بر اظهار تمایل دوحه برای گسترش روابط با دولت جدید اسلام آباد را به نخست وزیر پاکستان ابلاغ کرد.

افزون بر این، وزیر خارجه قطر بعد از این دیدار با «شاه محمود قریشی» همتای پاکستانی خود ملاقات و در مورد روابط دوجانبه اقتصادی، سیاسی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار همچنین طرفین برای برگزاری کمیته مشترک وزارتی در دسامبر سال جاری به توافق رسیدند.

معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر همچنین با ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش پاکستان در «راولپندی» مقر نیروهای زمینی ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد مسائل منطقه ای و برقراری امنیت در منطقه به مذاکرات پرداختند. همچنین وزیر خارجه قطر از تلاش های پاکستان در مبارزه علیه تروریسم قدردانی کرد.