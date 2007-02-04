به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با تهیه گزارشی از دومین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد اسلامی تصریح کرد که این مجمع که در سالهای اخیر و به ابتکار موسسه استراتژی و راهبری آسیایی تشکیل شده، هدف اصلی خود را گسترش گفت و گو و مشارکتهای اقتصادی میان اهالی کسب و کار در کشورهای مسلمان و مسلمانان ساکن در کشورهای دیگر قرار داده است.
مرکز پژوهشها با ابراز تاسف از عدم حضور هیئتی از نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی ایران در این اجلاس به نقل از مباحث ارائه شده در این مجمع خاطرنشان ساخت که وضعیت کنونی کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی چندان مناسب نیست به گونهای که هیچ کشور مسلمانی در فهرست کشورهای توسعه یافته جای ندارد و به عنوان نمونه متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی در این کشورها از متوسط نرخ کشورهای در حال توسعه نیز پایینتر است.
همچنین از بین 25 کشوری که در سال 2002 در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار گرفتهاند، 11 کشور اسلامی بودهاند و در همان سال 33 کشور اسلامی از جهت شاخص توسعه انسانی در ردههای100 و پایینتر قرار داشتهاند.
مرکز پژوهشها سپس از بانکداری و تامین مالی اسلامی، توسعه اجتماعی، موفقیت اقتصادی و رشد تجارت بین کشورهای اسلامی به عنوان دیگر مباحث مطرح شده در دومین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد اسلامی نام برد و افزود: در این اجلاس گفت وگوهای سازندهای میان فعالان اقتصادی کشورهای مسلمان در خصوص تقویت محیط، شرایط کارآفرینی ، همکاری کشورها و نیز در مورد فعالیتهای مشترک در بخش ارتباطات، زیرساختها، انرژی و گردشگری به انجام رسید و فعالان اقتصادی کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی فقط را نباید به افزایش سود سهامداران محدود کرد بلکه ضمن ورود به عرصههای پرمخاطره، با در نظر گرفتن اولویت جوامع و آثار فعالیتها در بهبود سطح رفاه جوامع مسلمان، باید کرامت افراد نیز در نظر گرفته شود.
نکته دیگری که مورد تاکید شرکت کنندگان در اجلاس پاکستان قرار گرفته، اهمیت تعامل اقتصادی و متصل شدن – کشورهای اسلامی – به خانواده بنگاههای جهانی بوده است، زیرا قدرتمندشدن اقتصاد کشورهای اسلامی در انزوا و جدایی از اقتصاد جهانی امکانپذیر نخواهد شد اگر چه حفظ فرهنگ و دین خود نیز همواره باید در دستور کار باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، در حاشیه این اجلاس دو میزگرد در خصوص شبکه کارآفرینان جوان مسلمان و – حضور - زنان در عرصه کسب و کار برگزار شده که گام مهمی برای فراگیر شدن این ایده در کشورهای اسلامی برای تسهیل تبادل اطلاعات و تجارت بوده است.
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