اجرای ۱۲ طرح صنعتی فناورانه توسط اساتید دانشگاه صنعتی قم

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رضایی نور صبح شنبه در دومین نشست خیرین دانشگاه صنعتی قم که با حضور احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: دانشگاه صنعتی قم به دنبال رشته‌های فنی و مهندسی بوده است که جذابیت و استعداد اشتغال‌زایی داشته باشد.

وی در ادامه به معرفی و تشریح موقعیت جغرافیایی دانشگاه پرداخت و گفت: این دانشگاه با وسعت ۶ هکتار، ۲۳ رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و ۵۷ عضو هیئت علمی پذیرای ۲ هزار دانشجو از سراسر کشور به ویژه قم و تهران بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به اینکه فعالیت‌های ویژه‌ای در ماه‌های اخیر صورت گرفته است اظهار کرد: افزایش ۳۰ درصدی فضای آموزشی از طریق تأسیس دانشکده برق و کامپیوتر به مساحت ۵۳۰ متر مربع، تأسیس کتابخانه شهید مشکوه السادات، تأسیس سالن ورزشی شهید شهریاری به مساحت ۴۵۰ متر مربع، تأسیس و راه‌اندازی بنیاد خیرین دانشگاه، تجهیز سالن همایش‌های دانشگاه، انجام اقدامات اولیه جهت تدوین طرح جامع زمین دانشگاه، تسطیح و محوطه سازی دانشگاه و اقدامات اولیه جهت تأسیس زمین چمن مصنوعی و زمین ورزشی روباز بخشی از فعالیت‌های چند ماه اخیر جهت میزبانی شایسته از دانشجویان در سال تحصیلی جدید بوده است.

وی در ادامه به تشریح جایگاه استراتژیک استان قم پرداخت و افزود: با توجه به نزدیکی دانشگاه صنعتی قم به شهرک‌های صنعتی غدیر، شکوهیه، حسن آباد، محمودآباد و منطقه آزاد اقتصادی سلفچگان باید نقش مهم و حیاتی خود را در رشد و توسعه صنایع دانش بنیان ایفا کنیم.

کسب رتبه هفتم در مسابقات نانو

رضایی نور با بیان اینکه می‌توانیم از دانشگاه‌های معین دانشگاه‌های تهران مطرح باشیم گفت: در حال حاضر ۱۲ طرح صنعتی نوآورانه توسط اساتید دانشگاه صنعتی قم به منظور رفع مشکلات صنعتی استان در حال اجراست.

وی با طرح این مطلب که دانشگاه صنعتی قم افتخارات علمی و پژوهشی بسیاری دارد، ادامه داد: کسب رتبه هفتم در مسابقات ملی نانو، کسب رتبه دوم در مسابقات ملی ساخت زیردریایی، انتخاب دانشگاه به عنوان دبیرخانه کنفرانس فیزیک ریاضی کشور از جمله افتخاراتی است که در عمر کوتاه این دانشگاه به نیکی ثبت شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه این دانشگاه برای اولین بار در کشور مجری طرح همیار صنعت شده است، توضیح داد: در این طرح دانشجوها با کمک اساتید وارد کارخانه‌ها می‌شوند و از نزدیک معضلات صنعتی را پیدا می‌کنند و آنها را مرتفع می‌سازند که هم به صنعت استان کمک شایانی می‌کنند و هم از زمان دانشجویی جذب بازار کار می‌شوند.

وی با ابراز خرسندی از حمایت‌های امیرآبادی فراهانی از دانشگاه صنعتی قم، افزود: واقعیت این است که دانشگاه صنعتی قم بدون حمایت‌های فعالانه مسئولان استان و تخصیص بودجه‌های لازم نمی‌تواند طرح‌ها و برنامه‌های خود را در زمینه توسعه صنایع دانش محور به منصه ظهور برساند.

شایان ذکر است در پایان این نشست، امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و خیرین دانشگاه صنعتی قم از طرح‌های عمرانی این دانشگاه بازدید کردند.