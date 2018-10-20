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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام:

سامانه بارشی جدیدی از امروز وارد آسمان ایلام می شود

سامانه بارشی جدیدی از امروز وارد آسمان ایلام می شود

ایلام-رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام گفت: سامانه بارشی جدیدی از امروز وارد آسمان استان ایلام می شود.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز سامانه بارشی جدیدی وارد آسمان استان می شود که فعالیت این سامانه طی امروز نسبتا ضعیف است.

وی افزود:  از فردا این سامانه به اوج فعالیت خود می رسد چراکه سامانه نسبتا پرقدرتی است، انتظار بارش های قابل توجهی در این سامانه داریم به گونه ای که کل استان را پوشش می دهد.

میهن پرست اضافه کرد: فعالیت بیشتر این سامانه در نیمه شرقی استان است و در نیمه جنوبی شهرستان های مهران و دهلران فعالیت نسبتا کمتری دارد، همچنین طی دو روز آینده وزش باد نسبتا شدید در مناطق مرزی مانند شهرستان مهران را پیش بینی می کنیم.

وی گفت: از نظر دمایی دیروز شهرستان مهران با ۳۴ درجه سانتی گراد گرمترین منطقه استان و شهر ایلام با ۱۲ درجه سانتی گراد نیز خنک ترین منطقه استان بوده است.

کد مطلب 4435333

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