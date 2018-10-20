خیز فعالان اقتصادی ایران و سوریه برای توسعه مناسبات تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیات تجاری متشکل از ۵۰ نفر از فعالان اقتصادی سوری، اعم از روسا و مقامات اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شهرهای مختلف سوریه، به سرپرستی محمد حمشو، دبیرکل اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه عازم ایران شده و در اتاق تهران با بازرگانان و صنعتگران ایرانی ملاقات کرد.

در همایش فعالان اقتصادی ایران و سوریه که در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، روسای اتاق‌های بازرگانی دو طرف، فعالان بخش خصوصی، سفرای دو کشور و مسوولان ستاد بازسازی عراق و سوریه حضور دارند.

پیگیری برای مبادله با پول ملی دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر در این همایش گفت: غربی ها تصور می کردند که تغییرات اساسی در سوریه انجام می گیرد، اما با توجه به برنامه ریزی هایی که در منطقه صورت گرفت، تمام آمال و خواسته های دشمنان با شکست مواجه شد.

مشاور معاون اول رئیس جمهور افزود: این پیروزی نشان داد که هر گاه در منطقه کار مشترک شروع می شود، به موفقیت خواهیم رسید، امروز که ما دوره پس از داعش را پشت سر می گذاریم، تروریست های اجاره ای و وارداتی که از خارج از سرزمین های منطقه وارد سوریه شده بودند، از بین رفته اند و لازم است کار مجددی را با هم شروع کنیم و آن کار اقتصادی است.

وی تصریح کرد: کار ماندگار اقتصادی اکنون ضروری است که انجام شود، همچنانکه در عرصه سیاسی و منطقه ای نیز کارهای خوبی انجام شد، پس الان وقت آن است که کارهای جدی اقتصادی شروع کنیم. این در حالی است که ۱۶۰ میلیون دلار حجم روابط تجاری ایران و سوریه است که عدد پایینی بوده و در هیچ یک از دو کشور قابل دفاع نیست.

دانایی فر با طرح این سوال که چرا ایران و سوریه بانک مشترک نداشته اند، گفت: چرا امروز ما روابط تجاری خوبی را در ایران و سوریه نداریم و این اولین نشستی است که میان دو کشور برگزار شده است، این در حالی است که پس از این همه سال، این اولین نشستی است که میان تجار ایران و سوریه برگزار شده است که باید از آن به نحو شایسته استفاده کرد.

وی اظهار داشت: امروز باید نقشه راهی را متناسب با تجربه هایی که داریم، ترسیم کنیم، این در حالی است که نشست های رودر رو با تجار می تواند برای حل مشکلات پیش روی تجارت دو کشور کمک کند. ما باید درک مشترک و زبان مشترک از هم داشته باشیم، این در حالی است که ارتباط مالی، اقتصادی و بانکی میان ایران و سوریه قطع شده است.

دانایی فر با اشاره به تبادل توریست که در گذشته میان ایران و سوریه صورت می گرفته است، گفت: قطعا با آشنا شدن و تفاهم کردن می توانیم نقشه راه را با هم تهیه کنیم؛ این در حالی است که به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در این جلسه اعلام می کنم که ما آماده هستیم در زمینه های مختلف با هم کار کنیم؛ نمونه آن هم سرمایه گذاری مشترک، عملیات تجاری و تولید مشترک است.

وی با تاکید بر ضرورت معامله با پول های دو کشور خاطرنشان کرد: این یکی از خلاءهای میان دو کشور ایران و سوریه است، این درحالی است که جلساتی هم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه برگزار شده و راه اندازی بانکهای مشترک و شعب آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه برای تبادل مالی ایران و سوریه با پول ملی، طرحی هم با بانک مرکزی تهیه شده است.

وی افزود: راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه نیز در دستور کار قرار دارد.

سوریه می تواند دروازه صادرات به کشورهای عربی باشد

همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: تعداد زیادی از تجار ایرانی برای حضور در در همایش ایران و سوریه اعلام آمادگی کرده اند، بر این اساس­ ­امیدواریم بتوانیم همانگونه که در جنگ همراه مردم سوریه بودیم امروز نیز در بازسازی این کشور نقش اساسی داشته باشیم.

وی افزود:‌ ما می توانیم صادرات فنی مهندسی به سوریه داشته باشیم و برخی از کالاها نیز می‌تواند از سوریه وارد شود.

خوانساری گفت:‌ همچنین سوریه می‌تواند به ما برای صادرات به سایر کشورهای عربی کمک کننده باشد. ­

در این نشست، همچنین تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و سوریه نیز به امضا رسیده است.

ایران و سوریه شرکت‌های مشترک تاسیس کنند

همچنین محمد حمشو، در نخستین نشست تجاری ایران و سوریه با بیان اینکه در نشست ویژه بازرگانان سوری با سفیر ایران پی بردیم که تمایلی اساسی میان بازرگانان دو کشور وجود دارد که بخواهند روابط اقتصادی ایران و سوریه را توسعه دهند، گفت: با توجه به همکاری و مشارکت ایران در مبارزه با تروریسم برای بازسازی سوریه، جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار دارد و ما باید از توانمندی این کشور برای بازسازی سوریه استفاده کنیم.

دبیرکل اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه با اشاره به همکاری های گذشته دو کشور در تولید خودرو و شیشه افزود: ما هم اکنون می‌خواهیم همان همکاری‌های گذشته را ادامه دهیم.

وی اظهار داشت: دولت سوریه از اینکه سطح روابط اقتصادی به سطح روابط سیاسی برسد استقبال می‌کند.

ایران و سوریه می توانند در زمینه های حمل و نقل، سیستم بانکی، پیمانکاری و پروژه های تولیدی، شرکت های مشترک با یکدیگر تاسیس کنند.

دبیرکل اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد این کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد و افزود: از طریق برپایی نمایشگاه های مشترک در استان های سوریه و برگزاری نمایشگاه کالاهای سوری در ایران، می توان حجم تبادل تجاری دو کشور را افزایش دهیم.

حمشو افزود: پس از پیروزی های ارتش عربی در سوریه که با کمک ایران انجام شد، برخی کارخانه ها نیاز به بازسازی دارند تا تولید در این کشور از سر گرفته شود.

یک منطقه قدرتمند اقتصادی تشکیل خواهیم داد

همچنین ترک‌آبادی، سفیر ایران در دمشق نیز گفت: در سوریه اگر کسانی چند صباحی تلاش کردند حقیقت را با تفنگ بکشند، اما نتوانستند و اکنون روزهای آبادانی در پیش است و زمینههای فعالیت‌های اقتصادی در سوریه وجود دارد که این زمینه‌ها فرصت‌های بسیار بالایی برای طرف‌های ایرانی و برای بازسازی کشور سوریه فراهم می‌کند و اقتصادهای دو کشور، اقتصادهای مکملی برای یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ایران و سوریه می‌توانند با پیوندهایی که برای یکدیگر فراهم کنند، تصریح کرد: می توان یک منطقه اقتصادی قدرتمند را ایجاد کنیم و به زودی شاهد حضورهای بزرگتر در پایتخت‌های همدیگر باشیم تا نه تنها از ظرفیت‌های یکدیگر برای توسعه اقتصاد یکدیگر استفاده کنیم، بلکه با مشارکت‌های هم بازارهای دنیا را از خیر و برکت پر کنیم.

درهای سوریه به روی بازرگانان ایرانی باز است

عدنان محمود، سفیر سوریه در تهران نیز با بیان اینکه رهبری دو کشور تمام تلاش را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در چارچوب همکارِ‌های استراتژیک بین دو کشور انجام می‌دهند، گفت: درهای سوریه در مقابل فعالیت بازرگانان ایران در مرحله بازسازی سوریه باز است، گفت:‌ دولت سوریه در این مرحله اولویت را به همپیمانان و متحدانش خصوصا جمهوری اسلامی ایران داده است و کسانی که حامی تروریسم در سوریه بودند و اقتصاد این کشور را از بین بردند، به هیچ وجه در این مرحله جایگاهی در سوریه نخواهند داشت؛ اما در مرحله جدید سوریه از بخش خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی در سوریه دعوت می‌کند و همه توان خود را در تأمین منافع دو کشور به کار می‌بندد.

وی اظهار داشت: نابودی تروریسم زمینه متفاوتی را فراهم کرده که کار بازسازی در سوریه آغاز شود و این نشست می‌تواند از موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه بهره بگیرد تا برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور زمینه‌های بیشتری فراهم شود؛ این در حالی است کهسوریه، ایران و بخش خصوصی این کشور را در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تولید شریک در سرمایه‌گذاری می‌داند و باید تلاش شود تا تمامی موانع تجاری از جمله مسائل و مشکلاتی که در روابط بانکی وجود دارد از بین برود.

محمود با تأکید بر اینکه بانک‌ها کلید اساسی فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند، از تلاش برای آشنایی برای زمینه‌های تجاری دو کشور خبر داد و گفت: از سرمایه‌گذاری ایران در مناطق آزاد سوریه استقبال می‌کنیم.

وی از رهبر انقلاب اسلامی ایران برای حمایت از سوریه و شکست تروریسم در این کشور تشکر کرد .

سوریه و ظرفیت های اقتصادی

با وجود اینکه روابط سیاسی ایران و سوریه دهه هاست بسیار نزدیک بوده و ایرانی یکی از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهور این کشور در جریان جنگ های چند سال گذشته محسوب می شود ولی هیچگاه ایران و سوریه نتوانسته اند از ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی مشترک بهره ببرند و روابط اقتصادی و بازرگانی قوی ( نسبت به ظرفطیت ها و پتانسیل های دو کشور) برقرار کنند تا جایی که اوج مبادلات اقتصادی بین دو کشور ۵۴۵ میلیون دلار بوده که مربوط به سال ۱۳۸۹ است یعنی ۸ سال پیش. اگر چه که جنگ در سال های گذشته حتی به کاهش مبادلات اقتصادی سوریه با تمام کشورها منجر شده است ولی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی دو کشور بسیار بیشتر از چیزی است که هم اکنون وجود دارد.

آمارهای سازمان توسعه و تجارت نشان می دهد که در ۵ ماهه ابتدایی امسال میزان کل مبادلات اقتصادی دو کشور تنها ۳۲.۹ میلیون دلار بوده است که عدد بسیار کمی است.