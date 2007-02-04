کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در کمیسیونهای پزشکی قانونی به 25 روز

به گزارش خبرنگار مهر مشهد ، رئیس سازمان پزشکی قانونی روز یکشنبه در سومین همایش مسئولان حفاظت و اطلاعات مراکز پزشکی قانونی کشور در مشهد ، افزود: این زمان در 4 سال گذشته 135 روز بوده که در تلاش هستیم با هماهنگی با سایر ارگانها زمان رسیدگی به پرونده های قضائی در کمیسیونهای پزشکی قانونی به 15 روز برسانیم.

دکتر سید شهاب الدین صدر اظهار داشت : سال گذشته 5 هزار پرونده در کمیسیونهای تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی شده است.

وی افزود : با بررسی های انجام شده میانگین زمان معاینه افراد در مراکز فعال سازمان های پزشکی قانونی 50 دقیقه است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هم اکنون 350 مرکز فعال در مجموعه دستگاه قضائی و یا به صورت مستقل در شهرهای کشور فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و 850 هزار پرونده قضائی برای اظهار نظر به پزشکی قانونی ارجاع شده است ، افزود: از این تعداد پرونده 5/81 درصد معاینات سرپایی ، 15 درصد آزمایشگاه تخصصی و 5/3 درصد تعیین علت فوت بوده است.

صدر یادآور شد: 98 درصد اظهار نظر کارشناسی سازمان پزشکی قانونی بدون هیچ گونه سئوالاتی توسط دستگاه قضائی بررسی و در پرونده های تشکیل شده درج می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: حفاظت و اطلاعات در مراکز پزشکی قانونی وظیفه مهمی بر عهده دارند.

حجت الاسلام سید حسن شریعتی افزود: این نظارت از وقوع تخلفات جلوگیری کرده و یا آن را کاهش می دهد.

سومین همایش مسئولان حفاظت و اطلاعات مراکز پزشکی قانونی کشور ، به مدت 2 روز در مشهد ادامه دارد.