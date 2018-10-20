اصناف ورامین حضور پررنگی در برگزاری مراسم ۱۳ آبان خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شیرکوند صبح شنبه در جلسه ماهانه اتاق اصناف با محوریت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی که با حضور حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در اتاق اصناف شهرستان ورامین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: روز دانش آموز و ۱۳ آبان یک روز مهم و تاریخی است و در این راستا اصناف ورامین همه تلاش خود را می کند که مراسم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

شیرکوند در ادامه با اشاره به اینکه این برهه از تاریخ تداعی گر مفاهیمی همچون ایستادگی و دفاع از ارزش ها در مقابل طمع دشمنان به این مرز و بوم است، ادامه داد: دشمنان همیشه در تلاش هستند تا در مقابل استقلال و خود کفایی کشور عزیز ما بایستند و با مانع تراشی از پیشرفت این ملت جلوگیری کنند.

وی گفت: خوشبختانه مردم غیور و اصناف ورامین نیز در مقابله با این ترفند ها با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب همواره پیروز میدان بوده است و از آنجا که اصناف این شهرستان از کسانی بوده اند که نقش پررنگی در به ثمر نشستن جمهوری اسلامی داشته اند این قشر در ۱۳ آبان با تمام توان ورود پیدا خواهد کرد و نشان خواهند داد که برای جشن چهل سالگی انقلاب با شور و اشتیاق کار می کنند.



رییس اتاق اصناف ورامین با بیان اینکه اصناف ورامین همیشه در میدان عمل بوده اند و هیچ وقت مردم را تنها نگذاشته اند گفت: امروز هم اصناف طبق سنوات گذشته به موکب هایی که در شهرستان ورامین بنا شده است کمک های نقدی را انجام می دهد.



