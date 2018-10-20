قدرت جاذبه‌ای به نام حسین علیه‌السلام از موکب بیمار سندروم داون تا دست‌های خالکوبی شده

این روزها «اربعین» حکم مغناطیسی را دارد که آدم‌های عاشق را از اقشار متفاوت به یک سمت می‌کشاند. آدم‌هایی که با همه اختلاف‌های ظاهریشان یک اشتراک بزرگ دارند؛ آن هم عشق به حسین علیه‌السلام.