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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

قدرت جاذبه‌ای به نام حسین علیه‌السلام

از موکب بیمار سندروم داون تا دست‌های خالکوبی شده

از موکب بیمار سندروم داون تا دست‌های خالکوبی شده

این روزها «اربعین» حکم مغناطیسی را دارد که آدم‌های عاشق را از اقشار متفاوت به یک سمت می‌کشاند. آدم‌هایی که با همه اختلاف‌های ظاهریشان یک اشتراک بزرگ دارند؛ آن هم عشق به حسین علیه‌السلام.

کد مطلب 4435386

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    نظرات

    • ناشناس US ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
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      https://twitter.com/m_h_sheyda/status/1053563351958200320 بخش‌نامه تاسف‌برانگیز دولت: ممنوعیت اسکان مسافران #اربعین در مساجد و حسینیه‌ها و موکب‌های مهران

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