https://mehrnews.com/xMJk6 ۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴ کد مطلب 4435386 مجله مهر فجازی مجله مهر فجازی ۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴ قدرت جاذبهای به نام حسین علیهالسلام از موکب بیمار سندروم داون تا دستهای خالکوبی شده این روزها «اربعین» حکم مغناطیسی را دارد که آدمهای عاشق را از اقشار متفاوت به یک سمت میکشاند. آدمهایی که با همه اختلافهای ظاهریشان یک اشتراک بزرگ دارند؛ آن هم عشق به حسین علیهالسلام. کد مطلب 4435386 کپی شد برچسبها عراق نجف اشرف امام حسین(ع) پیاده روی اربعین حسینی کربلای معلی موکب زائران اربعین اربعین 97
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