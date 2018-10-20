پرداختی بیمه سلامت به مراکزدولتی خراسان جنوبی به روز انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی از سال ۸۴ تأسیس و در حال حاضر با ۵۵ پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی و تعدادی ۱۳ نفر از نیروهای شرکتی در سطح استان فعالیت می کند.

وی بیان کرد: این سازمان تلاش می کند که خدمات مطلوبی را که مردم برای درمان نیاز دارند را شناسایی، خریداری و در اختیارشان قرار دهد تا پرداخت آن ها از جیبشان حداکثر برابر با ۳۰ درصد باشد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از سال ۹۳ با توجه به اینکه پرداختی دولت در خصوص درمان بیشتر شد پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد نزدیک تر شده است، عنوان داشت: در حال حاضر پرداختی از جیب مردم در بخش سلامت ۳۵ درصد است که این رقم در چهار سال گذشته ۵۴ درصد بود.

اربابی با بیان اینکه این میزان پرداختی در بخش بستری برای روستاییان پنج درصد و سایر بیمه ها ۱۰ درصد است، بیان داشت: در بخش سرپایی نیز ۳۰ درصد را مردم می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از جمعیت ۷۶۰ هزار نفری استان حدود ۴۷۰ هزار نفر از خدمات بیمه سلامت استفاده می کنند، افزود: به عبارتی ۶۲ درصد جمعیت استان از خدمات بیمه سلامت استفاده می کنند که ۳۷۰ هزار نفر را روستاییان تشکیل می دهند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: از این میزان ۵۰ هزار نفر در صندوق بیمه سلامت همگانی و ۶۰ هزار نفر کارکنان دولت در صندوق کارکنان دولت عضو هستند.

به گفته اربابی حدود ۸۵ درصد از جمعیتی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند در ازای خدمات بیمه سلامت و سرانه بیمه پولی پرداخت نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با حدود ۴۷۰ موسسه پزشکی خصوصی، ۱۶ بیمارستان و یک مرکز درمانی خصوصی طرف قرار داد هستیم، بیان داشت: تلاش می شود با نظارت بر خدمات این مراکز در جهت ارائه خدمات کیفی به مردم و احقاق حقوق بیمه شدگان گام های مثبتی برداشته شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: تلاش شد با رایزنی با موسسات طرف قرارداد و بررسی وضعیت درمان در سطح استان از هزینه های اضافی و زائد که سبب هزینه های اضافی بر دوش مردم و سازمان های بیمه گر می شود، جلوگیری کنیم.

اربابی اضافه کرد: با این اقدامات انجام شده با وجود تورم بالا نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد هزینه ها را پایین آوردیم و در مراجعات به مراکز طرف قرارداد کاهش داشته ایم.

وی افزود: ماهانه ۱۹۰ هزار مراجعه به بخش های درمانی سرپایی و پنج هزار نفر به بخش های بستری را سازمان بیمه سلامت پرداخت می کند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال تلاش شد ماه به ماه پرداختی به موسسات و دانشگاه علوم پزشکی انجام شود، عنوان داشت: در حال حاضر پنج ماه به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شده و این هفته شهریورماه پرداخت می شود و در واقع در بحث پرداخت به موسسات دولتی به روز هستیم.

اربابی ادامه داد: در موسسات خصوصی و سرپایی چهارماه ابتدای سال را پرداخت و ماه پنجم نیز این هفته پرداخت می شود.