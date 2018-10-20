ترویج فرهنگ زکات درجامعه نیازمند فرهنگ سازی توسط مبلغین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اهمیت و جایگاه زکات به عنوان یک فریضه دینی در جامعه اسلامی، اظهار داشت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این رابطه وظیفه مبلغین و مبلغات است.

وی افزود: آحاد مختلف مردم باید با آثار و برکات مادی و معنوی زکات آشنا شوند چرا که در صورت پرداخت وجوهات شرعی از جمله زکات، فقر از جامعه از بین می رود.

نوری زاده، در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در این رابطه پرداخت و بیان داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی تهران ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام (ره) و شورای زکات، در تابستان ۹۷ به ترویج فرهنگ زکات در سطح استان پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران با اعلام خبر برگزاری ۱۱ همایش تبلیغی و ۱۰ گردهمایی ویژه اقشار تأثیرگزار، به سازماندهی و اعزام شبکه تبلیغی و برپایی ۱۶۱۰ جلسه در کانون های جمعیتی برای تبیین و ترویج فرهنگ زکات اشاره کرد و افزود: ۵۳۰ برنامه تبلیغی بین باغداران و کشاورزان استان تهران برگزار شد.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته در در راستای ترویج فرهنگ زکات طی تابستان سال جاری گفت: ۱۹۴۹ جلسه سخنرانی با موضوع زکات طی تابستان سال جاری در مساجد و محافل دینی استان تهران، ۶۲۱۳جلسه مشاوره و پرسش و پاسخ برای اقشار مختلف مردم به ویژه روستاییان ، اجرای ۱۵ گفتمان دینی در مراکز آموزشی و کانون های جمعیتی با موضوع احکام و معارف دینی ، تهیه و توزیع ۱۰۸۰ بسته اقلام آموزشی و نرم افزاری بین گروه های هدف سازمان و اقشار مختلف ، تشکیل ۴۶ نشست داخلی و نیز نشست های هم اندیشی با حضور نمایندگان کمیته امداد حضرت امام (ره) ، شورای زکات و صاحب نظران حوزه دین در سطح استان تهران، فضا سازی و پوشش تبلیغاتی در سطح شهر و کانون های جمعیتی و دیگر مراکز تحت پوشش از طریق نصب ۴۷۳ بنر، پوستر و تراکت و انعکاس فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع زکات در رسانه های گروهی و محلی و سایت های وابسته از دیگر اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران بوده است.