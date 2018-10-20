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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

در فیروزآباد

پدرخانواده پس از قتل همسر و دخترش به زندگی خود پایان داد

پدرخانواده پس از قتل همسر و دخترش به زندگی خود پایان داد

شیراز- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: پدر خانواده پس از قتل همسر و دختر 9 ساله با شلیک اسلحه سوزنی به زندگی خود نیز پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس محمدی بیان کرد: طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع قتل در محله «سر میدان» شهرستان فیروزآباد، بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران شهرستان فیروزآباد قرار گرفت و پس از اطمینان از صحت خبر به محل حادثه اعزام و با ورود به منزل با اجساد غرق در خون یک مرد، یک زن و یک دختر 9 ساله مواجه شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه بلافاصله پس از هماهنگی قضائی اجساد به پزشک قانونی انتقال داده شدند، خاطر نشان کرد: در تحقیقات فنی و تخصصی پلیس مشخص شد  که پدر خانواده به علت اعتیاد و فقر مالی با شلیک اسلحه سوزنی پس از به قتل رساندن همسر و دختر 9 ساله اش، به زندگی خود نیز پایان داده است.

سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه در کنار اجساد یک قبضه اسلحه نیز کشف شد، اظهار داشت: بسیاری از خانواده هایی که قتل در آن ها رخ داده گرفتار اختلافات خانوادگی، مسائل و معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و ... بوده اند که می طلبد برای پیشگیری از این امور با مراجعه به مراکز مشاوره و کارشناسان مذهبی، مشکلات خود را حل و فصل تا شاهد حوادث تلخ این‌چنینی نباشیم.

کد مطلب 4435441

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