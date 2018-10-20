مروت قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورای صنعت آب و برق استان طی سه سال اخیر کارگروهی در ستاد اربعین راه اندازی کرد اظهار داشت: با وجود اینکه سال گذشته مرز خسروی باز نشد یک میلیون بطری آب معدنی در مرز دپو شد و اقداماتی نیز برای آب رسانی به زوار با تانکر انجام شد.

وی افزود: سال گذشته علاوه بر برپایی موکب، دو زمین ۲۰۰۰ متر مربعی در مجموعه منطقه خسروی از منابع طبیعی تحویل و برای برپایی چادر جهت استقرار آب معدنی آماده شد و همچنین حدود ۴.۵ هکتار برای فضای پارکینگ زوار تسطیح شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه اداره آبفا مسئولیت توزیع آب با تانکر میان زوار را پذیرفت، افزود: امسال نیز در جلسه شورای صنعت آب و برق استان تصمیماتی برای اربعین اتخاذ شد تا علاوه بر انتقال آب با تانکر و برق رسانی به موکبها و مسیرهای تردد زوار، ۱۰۰ هزار عدد بطری آب معدنی توسط آب منطقه ای استان خریداری شود.