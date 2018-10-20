۶۳۵۴ زائر خارجی اربعین حسینی وارد مرز آستارا شدند

جلال دیانسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود ۶ هزار و ۳۵۴ زائر خارجی اربعین حسینی (ع) از ابتدای هفته گذشته به آستارا، اظهار کرد: این زائران از کشورهای داغستان روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان هستند.

وی با بیان اینکه این تعداد زائر در قالب ۱۰۱ دستگاه اتوبوس، ۵ دستگاه مینی بوس و ۳۵ خودروی سواری وارد شهرستان مرزی آستارا در شمال غربی استان گیلان شدند، افزود: زائران بعد از اقامت موقت و عزاداری در موکب های پایانه مرزی و امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا به سمت مرز شلمچه برای حضور در پیاده روی اربعین حسینی اعزام می شوند.

مدیر پایانه مرزی آستارا ادامه داد: اقدامات لازم از سوی ستاد اربعین حسینی برای اسکان و پذیرایی از زائران اربعین در آستارا انجام شده است.