اظهار همدردی «عمران خان» با خانواده قربانیان تصادف قطار در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان طی پیامی در صفحه توئیتر خود با خانواده قربانیان تصادف قطار در شهر «آمریستار» هند، اظهار همدردی کرد.

وی در پیام خود نوشت از شنیدن حادثه تصادف روز گذشته بسیار متاسف شدم و از صمیم قلب با خانواده قربانیان این حادثه ابزار همدری خود را اعلام می کنم.

لازم به ذکر است که تصادف قطار در شهر آمریستار هند منجر به کشته شدن ۶۱ تن و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن شد.

این اتفاق زمانی رخ داد که جمعیتی حدود ۷۰۰ نفر کنار ریل راه آهن در منطقه «چورابازار» در نزدیکی شهر آمریتسار در حال تماشای مراسم آیینی آتش زدن یک عروسک اساطیری بودند.

به علت سر و صدای زیاد آتش بازی و ترقه ها، مردم حاضر در محل متوجه نزدیک شدن قطار از پشت سر نشده و قربانی تصادف شدند.