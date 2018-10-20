کشت برنج در محوطه شهرداری «بیرانشهر»!

به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی ظهر شنبه در شورای حفاظت از منابع آب لرستان در سخنانی با بیان اینکه نقش اصلی را در جلوگیری از کشت محصولات آبدوست بر عهده جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: در شهرستان خرم آباد در مورد تامین آب مشکل جدی نداریم و بیشترین کشت در منطقه سد «ایوشان» صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جهاد کشاورزی ارتباط و تعامل خوبی را با کشاورزان داشته باشد بیشتر می تواند کشت محصولات آبدوست را با همکاری امور آب کنترل کند، گفت: رابطه حسنه ای بین مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و کشاورزان وجود ندارد.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه نقش اصلی را در این زمینه جهاد کشاورزی بر عهده دارد، گفت: فرماندار دستگاه اجرایی نیست و جلسات هماهنگی را برگزار می کند و می تواند پیگیری هم کند، اما اگر این انتظار وجود داشته باشد که فرماندار و بخشدار کارهای اجرایی جهاد کشاورزی را انجام دهند ممکن نیست.

عبدالهی با بیان اینکه به طور مثال در منطقه «بیرانوند» از «پل هرو» تا نزدیک الشتر کشت برنج انجام می دهند، تصریح کرد: بالاتر از پل انقلاب شهر خرم آباد برنج کاشته اند، داخل محوطه شهرداری «بیرانشهر» هم برنج کاشته اند.

وی، تاکید کرد: کشت محصولات آبدوست قابل کنترل است، مشروط بر اینکه جهاد کشاورزی پای کار بیاید و فقط مصاحبه نکند و عملکرد آن طور دیگری باشد، این انتظار را نداشته باشد که تنها فرمانداری پای کار بیاید.