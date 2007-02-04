موج آزادی خواهی و ظلم ستیزی ملل جهان برگرفته از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، کیقباد علی بابایی معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در زنجان در گفتگو با خبرنگاران این خبرگزاری اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران پایان دادن به حکومت 2500 ساله طاغوت در ایران و نقطه پایانی بر چپاول استعمارگران غربی وآمریکا بر منطقه خاورمیانه و جهان بود.

وی تاکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران در آن مقطع از تاریخ که اندیشه های امپریالیسی و کمونیستی بر جهان سیتره داشت نورآَزادی وزندگی را در دل ستمدیدگان جهان روشن کرد.

علی بابایی همچنین با عنوان این مطلب که امروز با گذشت 28سال از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی ایران ملت ایران در سایه رهبری های پیامبرگونه رهبر فقید انقلاب اسلامی و همچنین مقام معظم رهبری با اقتدار وعزت قله های رفیع توسعه و پیشرفت را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارند، گفت: امروز ملت ایران به نقطه ای از توسعه رسیده که تصور آن برای دولت های غربی غیرقابل تحمل است و تمامی این پیشرفتها تنها ریشه در رهنمودهای رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری ، خون شهدا و ایستادگی و مقاومت ملت ایران دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با اشاره به توطئه های دولت های غربی وبخصوص دولت آمریکا برعلیه ملت ایران در طی 28سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای آغازین خود مورد تحریم و توطئه ازسوی دنیای پوشالی غرب بوده و این تحریم ها هیچگاه نتوانسته لحظه ای ملت ایران را در رسیدن به اهداف خود دلسرد کند، بلکه ازملت ایران ملتی مقاوم و حماسه ساز ساخته است.

وی با تاکید بر این مطلب که استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای حق مسلم ملت ایران است، حربه تحریم را حربه ای کهنه و بچه گانه از سوی دولت های غربی عنوان و تاکید کرد: دنیای غرب توانایی و جرات درک واقعیت را ندارد.

علی بابایی در ادامه از تشکیل کمیته های ویژه ایام دهه فجر در استان زنجان خبر داد و گفت: این کمیته ها با مشارکت گسترده مردم، برنا مه های ویژه ای را طراحی کرده است.

وی در ادامه با عنوان این مطلب که گسترش آزادی های سیاسی شاخصه اساسی انقلاب اسلامی ملت ایران است، افزود: در زمان طاغوت ملت از وجود انتخاباتی واقعی محروم بودند و انتخابات فرمایشی در کشور نهادینه شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران هر سال شاهد انتخاباتی سالم هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در پایان تاکید کرد: ملت ایران همواره با حضور حداکثری و اندیشمندانه خود راه هرگونه خیال پردازی و یاوه گویی دولت های غربی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بستند.