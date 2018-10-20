۳۸ احتکار سنگین در اصفهان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خشنود ظهر شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: ۷۱۲ انبار عمومی شناسنامه‌دار در استان وجود دارد که به طور مداوم در حال نظارت و بازرسی روی این انبارها هستیم.

وی گفت: همچنین ۱۲ هزار انبار خصوصی داریم که اصفهان با تعامل دستگاهی بسیار خوب توانسته است بیش از هزار انبار را بازرسی کند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در حال حاضر ۳۸ احتکار سنگین در انبار لاستیک، آهن آلات، لوازم خانگی شناسایی و برخوردهای لازم انجام شده است.

روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ گزارش احتکار داشتیم

وی با تأکید بر اینکه مشخص کردن احتکار کار دشواری است، افزود: روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ گزارش احتکار در ماه های اخیر داشتیم.

خشنود گفت: در حال حاضر گزارشات احتکار کاهش محسوسی یافته و اصفهان بیشترین تلاش در زمینه برخورد با احتکار و گران فروشی را داشته است.

وی با اشاره به انجام ۶۱ هزار بازرسی در سطح استان اصفهان ادامه داد: ۱۱ درصد این آمار منتج به ایجاد پرونده تخلف شده است و روزانه بیش از ۹۰ قلم کالای اساسی خانوار را پایش شده و به مراجع ذی صلاح کشوری و استانی نتایج این پایش‌ها ابلاغ می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: طی شش ماه اول سال جاری بالغ بر هفت هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از نانوایی‌های استان صورت گرفته که ۱۲ درصد آنها و معادل ۸۵۰ واحد صنفی دارای تخلف سنگین بودند.