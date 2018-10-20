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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان بیان کرد:

آگاه سازی جامعه و رفع تفکرات انحرافی برخی زائران توسط مبلغان دینی

آگاه سازی جامعه و رفع تفکرات انحرافی برخی زائران توسط مبلغان دینی

مشهد- معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت:آگاه سازی جامعه و رفع تفکرات انحرافی برخی زائران توسط مبلغان اثربخشی زیادی دارد.

به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام  محمد فردوسی پور بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران به اقدامات صورت گرفته در برای ارائه خدمت به زائران اربعین و دهه پایانی صفر اشاره و اظهارکرد:امیدواریم امسال  بتوانیم از کمک مبلغان دینی در تبیین و فرهنگ سازی موضوعاتی از جمله«سیره و سبک زندگی رضوی»، «کارآمدی نظام» و «رفع شبهات» در مراسم دهه پایانی صفر استفاده و بهره برداری کنیم. 

وی افزود: آگاه سازی جامعه و رفع تفکرات انحرافی زائران توسط مبلغان اثربخش خواهد بود و در این راستاحوزه علمیه خراسان در پیاده روی عظیم اربعین و همچنین پیاده روی دهه آخر صفر در بخش تبلیغ حضور فعال دارد. 

معاون حوزه علیمه خراسان تصریح کرد: قرارگاه فرهنگی رضوی تشکیل شده که یکی از کمیته های آن ساماندهی و اعزام مبلغین فعال است زیرا این ایام فرصت مناسبی برای حوزه علمیه خراسان بوده تا از ظرفیت تبلیغی اربعین و زائرین پیاده علی بن موسی الرضا(ع) در راستای تبیین ارزش های دینی و اولویت های فرهنگی جامعه استفاده کند.

فردوسی پور گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده مبلغان مبدا که همراه کاروان ها از شهرستان ها حرکت می کنند، مبلغان مقصد که در پایگاه های درون شهری مشهد مستقر هستند و همچنین مبلغانی که در ایستگاه های بین راهی حضور دارند و در بحث خدماتی، تبلیغی و تبیین معارف دینی فعالیت می کنند، توسط معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان ساماندهی و اعزام می شوند.

وی تاکید کرد: در آستانه ۴۰سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  دشمن تلاش می کند فعالیت ها و اهداف انقلاب را وارونه جلوه دهد و برای خنثی کردن این توطئه حضور و بصیرت افزایی مبلغان تاثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 4435969

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